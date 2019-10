Na Zavižanu pada snijeg. Čeka nas razvedravanje, a onda opet promjena

Prema prognozama DHMZ-a danas će biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom u Dalmaciji gdje će još biti i lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom. Od sredine dana postupni prestanak kiše uz smanjenje naoblake, najprije u zapadnim područjima, no na jugu zemlje kiše će biti do kraja dana. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 9 do 14, a na Jadranu od 15 do 20 °C.

DHMZ na svojim stranicama objavio je fotografiju Zavižana gdje je počeo padati snijeg. Snijeg se očekuje i na Učki.

Što nas čeka za vikend

"U petak i nedjelju u unutrašnjosti uglavnom suho i barem djelomice sunčano. U subotu prolazno naoblačenje, ponegdje uz malo kiše, a promjenljivo i razmjerno svježe zadržat će se i u nastavku mnogima produženoga vikenda.

Na Jadranu u petak i nedjelju pretežno sunčano. U subotu promjenljivo, ponegdje s kišom, uglavnom u obliku pljuskova, a nestabilno će vjerojatno biti i početkom novoga tjedna. U petak će bura oslabjeti, a u subotu će prolazno zapuhati jugo, u nedjelju na sjevernom i srednjem dijelu ponovo bura, koja će početkom tjedna ponovno pojačati.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

