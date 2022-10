Kronični problem u vrtićima: Skupine su pretrpane, a u smjeni s djecom radi samo jedan odgojitelj

Zbog višegodišnjeg nepoštivanja odredbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i odredbi Državnog pedagoškog standarda, i to onih koje propisuju broj djece u odgojnim skupinama, odgojitelji Hrvatske će u štrajk. I to u subotu 22. listopada na Trgu bana Josipa Jelačića.



Profesija je to koja nerijetko ostaje posve zanemarena, rijetko podiže glas prosvjedom, pa i ovaj organiziraju na neradni dan, ne zatvarajući ipak, kako su to svojedobno odradili profesori i učitelji, svoje ustanove, vjerujući kako će, unatoč tome, dobiti podršku onih koji ih i trebaju čuti. A problema, barem kako kažu u udruzi Sidro, koja okuplja odgojitelje vrtića i koja će organizirati prosvjed, imaju mnogo.