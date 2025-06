Kraj professora emeritusa ridikulozna je Kekinova punk-jadikovka "Ilica i marica"

Stvarno nam sviće mrak. Noblesse oblige na hrvatski način. Professor emeritus zagrebačkog sveučilišta je u istražnom zatvoru. Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec s Fakulteta prometnih znanosti, istaknuti stručnjak za prometnu signalizaciju, implementaciju novih tehnologija i istraživač utjecaja retrorefleksije na ponašanje vozača, dobitnik nagrade Svjetske cestovne federacije, u kojoj je od 2018. do 2022. bio član uprave, u smiraju bogate karijere stekao je i titulu – USKOK-ova osumnjičenika. On najbolje zna koliko je to bilo lako ili teško u odnosu na sva njegova znanstvena postignuća, koja je bivši rektor Damir Boras 2022. okrunio najvećom sveučilišnom počašću. Iako, kaznenopravno postignuće više nije nešto, ofucalo se od česte dodjele, čak i među profesorima, osobito na prometu, ali i ekonomiji, pravu, medicini, geodeziji... Ako su i najbolji od najboljih tako slabi na zov pohlepe, a što je, vidimo, vrh sante leda, kakvu to moralnu i etičku retrorefleksiju producira? Kako se ne inficirati u takvom okolišu ako i akademska elita sa solidnim imovinskim statusom i umirovljeničkom perspektivom teži bezakonju i zgrtanju?