Kosovska kriza kao palestinska: Rješenja nema na vidiku

Kosovska kriza postaje globalna. Većina analitičara uvjerena je da rješenja neće biti u sljedećih desetak i više godina. Postaje li kosovska kriza na Balkanu poput palestinske koja na Bliskom istoku traje već više od 72 godine, a naznaka rješenja nema na vidiku? Analitičari vjeruju da samo ulazak Srbije i Kosova u EU može riješiti sukob jer, bez obzira na to tko je na vlasti, Srbija nikada neće priznati Kosovo. No ulaska u EU te će se dvije zemlje načekati. Do tada, gotovo čitav svijet, ponajprije Balkan, živjet će u strepnji, jer Kosovo je kao "bure baruta" koje bi moglo zapaliti cijelu regiju, a za to je potrebna samo iskrica koja neprestano tinja.