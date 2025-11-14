Konferencija o inovacijama koje oblikuju budućnost: Dijalog države, industrije i tehnologije za održiv rast Hrvatske

Riječ je o događaju koji okuplja vodeće stručnjake iz gospodarstva, tehnologije i javnog sektora s ciljem pokretanja dijaloga o ključnim koracima potrebnima za izgradnju inovativnog i otpornog gospodarstva budućnosti.

Na konferenciji sudjeluju istaknuti predstavnici javnog i privatnog sektora: Ivan Rakocija, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva; Alen Vuksan-Ćusa, glavni izvršni direktor Auto Hrvatske d.d.; Stanko Kršlović, član Uprave Philip Morris Zagreb d.o.o.; Borko Butorac, direktor operacija u Aircashu d.o.o.; te Matej Bule, glavni savjetnik ministra financija Republike Hrvatske.

Konferencija dolazi u trenutku kada se Hrvatska suočava s izazovima transformacije industrije, digitalizacije poslovanja i prilagodbe globalnim trendovima održivosti. Prema podacima Eurostata, hrvatska industrijska produktivnost još uvijek je oko 25% ispod prosjeka Europske unije, dok ulaganja u istraživanje i razvoj čine tek 1,4% BDP-a – gotovo dvostruko manje od prosjeka EU-a od 2,2%. Istodobno, čak 68% hrvatskih poduzeća smatra da im nedostaje kvalificirane radne snage za provedbu digitalne transformacije.

U eri u kojoj umjetna inteligencija, automatizacija i zelene tehnologije redefiniraju tržište rada i poslovne modele, pitanje kako uskladiti tehnološki napredak s nacionalnim politikama postaje važnije nego ikad. Hrvatska se trenutačno nalazi na 22. mjestu među 27 zemalja EU-a po Indeksu digitalne ekonomije i društva (DESI), što pokazuje da postoji potencijal za napredak. Upravo zato konferencija ima za cilj ponuditi konkretne smjernice i rješenja – kako država može učinkovitije podržati rast i razvoj domaćih tehnoloških lidera, ali i potaknuti tradicionalne industrije na inovativne iskorake.

Sudionici će kroz niz panela i razgovora otvoriti ključna pitanja: na koji način javne politike mogu stvoriti poticajnije okruženje za istraživanje i razvoj, kako poboljšati suradnju između znanstvene zajednice i gospodarstva te koje mjere mogu ubrzati prijelaz prema održivim i digitalnim modelima poslovanja. Tu su i izazovi zelene tranzicije, budući da industrijski sektor u Hrvatskoj trenutačno sudjeluje s oko 30% u ukupnoj emisiji stakleničkih plinova, što je bitna stavka ako želimo postići klimatsku neutralnost do 2050. godine.

Poseban naglasak bit će stavljen na primjere dobre prakse iz zemalja Europske unije te na ulogu privatnog sektora u provedbi inovacijskih strategija. Primjeri iz EU, poput estonskog modela digitalne administracije i slovenskih industrijskih klastera, poslužit će kao primjer dobrih praksi koji se mogu ostvariti i kod nas.

Konferencija će okupiti predstavnike najvažnijih institucija, kompanija i inovacijskih ekosustava, a sudionici će imati priliku čuti iskustva vodećih poduzetnika, ekonomista, znanstvenika i državnih dužnosnika. Uz razmjenu ideja, cilj je potaknuti suradnju i konkretne inicijative koje će doprinijeti razvoju Hrvatske kao zemlje inovacija, znanja i tehnološke izvrsnosti.

Ova konferencija će sa svojim temama otvoriti dijalog između javnog i privatnog sektora na temu kako Hrvatska može iskoristiti globalne trendove, od sveprisutne umjetne inteligencije i automatizacije gospodarstva do novih industrijskih politika na razini EU, a sve s ciljem stvaranja stabilnog, održivog i konkurentnog gospodarstva.

U svijetu u kojem se granice između industrija sve više brišu, inovacije postaju zajednički jezik napretka. Ova konferencija bit će mjesto gdje se taj jezik prevodi u konkretne planove, prijedloge i partnerstva – jer budućnost se ne čeka, ona se stvara.