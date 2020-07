Kolona kod Lučkog 2 km, a na graničnom prijelazu Kaštel čeka se i do tri sata

Zbog velikog broja turista koji idu na more povećana je gustoća prometa na naplatnim kućicama diljem zemlje, kao i na većini graničnih prijelaza te su moguća duža čekanja.

Kolona ispred naplatne postaje Lučko na izlasku s autoceste A1 duga je oko 2 km, navodi HAK.

Povećane gužve zabilježene su i na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče između naplatne postaje Lučko i čvora Zadar II u oba smjera, na Krčkom mostu u oba smjera, riječkoj obilaznici kao i na Istarskom ipsilonu, u blizini turističkih odredišta duž Jadranske obale, trajektnim lukama i pristaništima.

Pri ulasku u zemlju na graničnom prijelazu Kaštel čeka se i do 3 sata, granični prijelaz Lupinjak do 1 i pol, a na Bregani i do pola sata.