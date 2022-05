Koliko je moćan New York Times, redakcija koja drma svijetom?

Ovi podli i kukavički Sicilijanci, potomci bandita i ubojica, koji su sa sobom u ovu zemlju donijeli strasti bezakonja, ubilačke navike i društvo koje se temelji na zakletvi iz svoje matične zemlje za nas su samo štetočine. Ovi mafijaši posebno brutalno ubili su šefa policije Davida Hennessyja. Zakon linčovanja bio je jedino dostupno sredstvo stanovnicima New Orleansa da spriječe mafiju da nastavi svoje krvave prakse.



Ovaj komentar opravdavanja i podrške linčovanju 11 talijanskih imigranata napisao je 16. ožujka 1891. urednički kolegij The New York Timesa (NYT), danas vjerojatno najutjecajnijih te istodobno po nekima najkvalitetnijih, a za druge najkontroverznijih novina na svijetu. Nakon što je 1890. ubijen šef policije David Hennessy u New Orleansu, policija je osumnjičila i uhitila grupu talijanskih imigranata, a zbog toga što ih je sud na kraju oslobodio, u ožujku 1891. bijesna rulja upala je u zatvor te je 11 njih objesila, ustrijelila ili prebila do smrti.