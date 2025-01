Kanadski premijer daje ostavku? Ankete pokazuju krah liberala, mogli bi uslijediti brzi izbori

Sve je vjerojatnije da će kanadski premijer Justin Trudeau najaviti da namjerava odstupiti, iako još nije donio konačnu odluku, rekao je u nedjelju izvor upoznat s Trudeauovim razmišljanjem. Izvor je razgovarao s Reutersom nakon što je Globe and Mail izvijestio da se očekuje da će Trudeau već u ponedjeljak objaviti da će dati ostavku kao čelnik kanadske vladajuće Liberalne stranke nakon devet godina na dužnosti.

Izvor je tražio anonimnost jer nisu ovlašteni javno govoriti. Trudeauov odlazak ostavio bi stranku bez stalnog šefa u trenutku kada ankete pokazuju da će liberali teško izgubiti od službenih oporbenih konzervativaca na izborima koji se moraju održati do kraja listopada. Izvori su za Globe and Mail rekli da ne znaju točno kada će Trudeau objaviti svoje planove za odlazak, ali očekuju da će se to dogoditi prije hitnog sastanka liberalnih zakonodavaca u srijedu.

Sve veći broj liberalnih parlamentaraca, uznemiren nizom sumornih anketa, javno je pozvao Trudeaua da podnese ostavku. Ured premijera nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar izvan redovnog radnog vremena. Premijerov redovito objavljen raspored za ponedjeljak navodi da će on virtualno sudjelovati na sastanku kabineta odbora o kanadsko-američkim odnosima. Trudeau (53) je preuzeo mjesto čelnika liberala 2013. kada je stranka bila u velikim problemima i prvi puta je pala na treće mjesto u Donjem domu.

Ako podnese ostavku, to bi vjerojatno potaknulo nove pozive na brze izbore kako bi se uspostavila stabilna vlada koja bi se mogla nositi s administracijom novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa sljedeće četiri godine. Pozivi da odstupi povećali su se od prosinca, kada je Trudeau pokušao degradirati ministricu financija Chrystiju Freeland, jednu od njegovih najbližih saveznica u vladi, nakon što se oduprla njegovim prijedlozima za veću potrošnju. Freeland je umjesto toga dala otkaz i napisala pismo optužujući Trudeaua za "političke trikove" umjesto da se fokusira na ono što je najbolje za zemlju.

Iako je Ottawa mnogo trošila kako bi zaštitila potrošače i tvrtke, stvarajući rekordne proračunske deficite, to nije pružilo veliku zaštitu od gnjeva javnosti dok su cijene skočile. Loša imigracijska politika dovela je do stotina tisuća dolazaka, opterećujući već 'pregrijano' tržište nekretnina.

>> FOTO Provjerite svoje znanje: Ovo su jedni od najljepših europskih gradova, možete li ih prepoznati po jednoj fotografiji?