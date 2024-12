Bivša supruga premijera prvi put progovorila o njihovom iznenađujućem razvodu i u kakvom su sad odnosu

Bivša supruga kanadskog premijera Justina Trudeaua, Sophie Grégoire Trudeau, progovorila je o njihovom razvodu koji je šokirao svijet u kolovozu 2023. godine. U nedavnom intervjuu bivša televizijska voditeljica podijelila je kako se nosila s prekidom 18-godišnjeg braka i otkrila detalje o njihovom sadašnjem odnosu.

- Naučila sam se nositi s neizvjesnošću. Naučila sam prekinuti veze i ne vezati se previše za život, druge ljude i odnose - izjavila je Sophie za The Telegraph. Kao učiteljica joge i meditacije, ističe da joj je praksa samoregulacije pomogla u procesu iscjeljenja. Naime, Sophie se snažno protivi društvenom viđenju braka kao uspjeha, a razvoda kao neuspjeha. - Kada tako razmišljamo, ne samo da pokazujemo emocionalnu nezrelost, već ostavljamo traumatično emocionalno nasljeđe djeci koja to ne bi trebala nositi - naglašava.

Unatoč razvodu, Sophie i Justin održavaju blizak odnos zbog djece. - Još uvijek se družimo zajedno: volimo se, provodimo vrijeme zajedno. Sve je prirodno - djeca ponekad spavaju zajedno, i to je u redu - objašnjava Sophie. Ona i Justin upoznali su se još kao djeca - bila je školska kolegica njegovog mlađeg brata. Nakon što su im se putevi razišli tijekom studija, ponovno su se sreli 2003. godine kada su zajedno vodili jednu dobrotvornu galu. Vjenčali su se 2005. godine i dobili troje djece: Xaviera (17), Ella-Grace (15) i Hadriena (10).

Kada je Justin Trudeau postao premijer 2014. godine, Sophie je priznala da se u početku teško prilagođavala životu u središtu pozornosti. Preseljenje u službenu rezidenciju predstavljalo je poseban izazov, iako je uvijek nastojala održati normalnost obiteljskog života.

Sophie danas vodi online "Living Room" sesije, gdje dijeli osobna razmišljanja i intervjue sa stručnjacima za mentalno zdravlje. Nedavno je objavila i memoare "Closer Together: Knowing Ourselves Loving Each Other", u kojima se bavi temama mentalnog zdravlja i osobnog rasta.

Iako je razvod bio bolan - što je Sophie opisala riječima - boli toliko jer sam morala izabrati autentičnost iznad privrženosti - bivši supružnici ostaju povezani kroz zajedničku ljubav prema djeci i međusobno poštovanje. Sophie nastavlja graditi vlastiti put kao zagovornica mentalnog zdravlja i učiteljica joge, odbijajući pritom spekulacije o ulasku u politiku.

