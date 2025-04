MARIJANA GRBEŠA

To što Thompsona uopće nema u javnom prostoru ojačalo je njegov mitski status

Megaodaziv na Thompsonov koncert uglavnom je kombinacija potrebe da se kanaliziraju kolektivna sjećanja, trenutka u vremenu, znatiželje, reakcije na euforiju koju su stvorili mediji i mreže, želje da se bude dijelom megaspektakla, no možda najviše od svega, želje da se pošalje poruka – proud to be Croat