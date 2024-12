Carinski rat na pomolu: Trump najavio povećanje od 25%, na udaru Kanada, Meksiko i Kina

RUSKE SF BAJKE

Koliko su opasne Putinove balističke rakete Orešnik? 'Nisu ni izbliza toliko moćne koliko Putin govori'

Prošlo je već dva tjedna, a prašina nakon ruskog napada balističkim raketama Orešnik na Dnjipro još se nije slegla. Razlog za to uglavnom su javni istupi Vladimira Putina u kojima ruski predsjednik konstantno ponavlja koliko je to oružje efikasno, što prenose i ruski, ali i međunarodni mediji. No, jesu li te “božje strelice” kako ih nazivaju neki ruski mediji, doista tako efikasne?