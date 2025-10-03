Oni malo upoznatiji sa situacijom na europskim tržištima kapitala sjećaju se da je prije desetak godina Europska komisija pokrenula projekt pod nazivom Capital Market Union, danas poznatiji pod kraticom CMU. Tada sam bila uzbuđena zbog ciljeva tog projekta jer sam mislila kako i politika napokon shvaća važnost tržišta kapitala za naše ekonomije. Danas ipak u Bruxellesu priznaju da aktivnosti koje su namjeravali provoditi nisu dovele do željenih rezultata. Članica Europske komisije Maria Luis Albuquerque zadužena je za projekt preimenovan iz CMU u Savings and Investments Union i u posljednjih desetak dana dva puta sam slušala njezina izlaganja na tu temu. Zadatak je njezina tima da do kraja godine pred Europskom komisijom prezentira mjere kojima će europsko tržište kapitala učiniti dovoljno konkurentnim da može konkurirati američkom.
Kako povezati tržišta kapitala u Europi i kako usuglasiti regulativu da bude jednaka za sva tržišta
Problem povezanosti tržišta ima nekoliko mogućih rješenja, a ono što se kao mala država u EU trebamo nadati jest da predloženo rješenje neće staviti male burze (kakva je i Zagrebačka burza) u nekonkurentan položaj u odnosu na velika tržišta
