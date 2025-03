Jeste li znali da su čak tri američka predsjednika osvajala nagradu Grammy?

Iako je Donald Trump trenutačno američki predsjednik koji ima gomilu medijske pažnje, zanimljivo je da je Amerika imala nekoliko zanimljivih vođa koji su itekako dobili svoju pozornost. Naime, mnogi ne znaju kako su tri predsjednika SAD-a dobili nagradu Grammy. Bivši predsjednik Jimmy Carter osvojio je tri nagrade Grammy u kategoriji najboljeg izgovorenog albuma. Prvi je bio za Naše ugrožene vrijednosti: američka moralna kriza 2007. Sljedeći je bio 'A Full Life: Reflections at Ninety 2016.' Napokon 'Faith: A Journey For All 2019.'

Godine 2004. Bill Clinton osvojio je nagradu za najbolji izgovoreni album 'My Life'. Samo godinu dana prije, 2003., osvojio je nagradu za najbolji dječji album za djecu s pjesmom 'Prokofiev: Peter And The Wolf/Beintus: Wolf Tracks.'

Konačno, Barack Obama osvojio je nekoliko vlastitih zlatnih megafona. Osvojio je nagradu za najbolji album izgovorene riječi 2006. za naraciju svoje knjige, audioknjiga 'Dreams from My Father'. Godine 2008. kući je odnio još jednu kada je osvojio Grammyja za najbolji album izgovorene riječi za verziju audio knjige 'The Audacity of Hope'.

