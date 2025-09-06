Otkriven uzrok nesreće uspinjače u Lisabonu

Prvi izvještaj o smrtonosnoj nesreći uspinjače u Lisabonu navodi da je kabel koji povezuje dva vagona puknuo što je uzrokovalo pad, donosi Sky News. Rukovatelj kočnicama vozila odmah je "aktivirao pneumatsku kočnicu kao i ručnu kočnicu", priopćio je Ured za sprječavanje i istraživanje letalačkih nesreća i željezničkih nesreća. No te mjere "nisu imale nikakav učinak na smanjenje brzine vozila", jer se ubrzalo i srušilo brzinom od oko 60 km/h, a katastrofa se odvila u manje od 50 sekundi. Postavljena su pitanja o održavanju opreme, ali izvještaj navodi da je, na temelju dosad viđenih dokaza, održavanje bilo ažurno.

Uspinjača Gloria nacionalni je spomenik koji datira iz 1914. godine i vrlo je popularna među turistima koji posjećuju portugalski glavni grad. Uspinjača radi između trga Restauradores u centru Lisabona i četvrti Bairro Alto. Putovanje je dugačko samo 276 metara i traje nešto više od minute, ali radi na strmom brdu s dva vagona koji putuju u suprotnim smjerovima. Oko 18 sati u srijedu, gornji je vagon udario u zgradu 30 metara od dna pruge. Većina od 17 žrtava žrtava bili su stranci.