Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Prvi izvještaj

Otkriven uzrok nesreće uspinjače u Lisabonu

Lisabon: U teškoj nesre?i uspinja?e poginulo je 17 osoba a 21 je ozlije?ena
Xun Wei/XINHUA
VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 22:18

Uspinjača Gloria nacionalni je spomenik koji datira iz 1914. godine i vrlo je popularna među turistima koji posjećuju portugalski glavni grad

Prvi izvještaj o smrtonosnoj nesreći uspinjače u Lisabonu navodi da je kabel koji povezuje dva vagona puknuo što je uzrokovalo pad, donosi Sky News. Rukovatelj kočnicama vozila odmah je "aktivirao pneumatsku kočnicu kao i ručnu kočnicu", priopćio je Ured za sprječavanje i istraživanje letalačkih nesreća i željezničkih nesreća. No te mjere "nisu imale nikakav učinak na smanjenje brzine vozila", jer se ubrzalo i srušilo brzinom od oko 60 km/h, a katastrofa se odvila u manje od 50 sekundi. Postavljena su pitanja o održavanju opreme, ali izvještaj navodi da je, na temelju dosad viđenih dokaza, održavanje bilo ažurno.

Uspinjača Gloria nacionalni je spomenik koji datira iz 1914. godine i vrlo je popularna među turistima koji posjećuju portugalski glavni grad. Uspinjača radi između trga Restauradores u centru Lisabona i četvrti Bairro Alto. Putovanje je dugačko samo 276 metara i traje nešto više od minute, ali radi na strmom brdu s dva vagona koji putuju u suprotnim smjerovima. Oko 18 sati u srijedu, gornji je vagon udario u zgradu 30 metara od dna pruge. Većina od 17 žrtava žrtava bili su stranci.

Križevi, krunice i prosvjednici na trgovima: Pogledajte kako su jutros izgledali gradovi diljem Hrvatske
Lisabon: U teškoj nesre?i uspinja?e poginulo je 17 osoba a 21 je ozlije?ena
1/40
Ključne riječi
uzrok nesreća Lisabon Uspinjača

Komentara 1

Pogledaj Sve
FR
Freudenreichova
22:35 06.09.2025.

Evo ekipo, pa vi putujte iz dosade i naslikavajte se po raznim "znamenitostima". Siguran sam da je 90% od tih poginulih turisti kojima je ova uspinjaca bila zadnja zanimljivost koju su posjetili.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još