Je li Milanović “uzalud krečio”, svi šute o prvom potezu suca Dobronića

Više su interesa mediji pokazali za vijest da je predsjednik Vrhovnog suda mr. sc. Radovan Dobronić snimljen na kavi s prof. dr. sc. Zlatom Đurđević, nego njegova prva značajnija odluka kao čelnika sudbene vlasti. Gotovo i da nije bilo medija koji se nije bavio njihovim druženjem pa je i Dobronić morao objašnjavati njegovu “banalnu” pozadinu.

Prošlotjedno priopćenje VS-a o Dobronićevoj “kadrovskoj križaljci” mediji su bojkotirali ne pokazujući zanimanje koga je to izabrao u svoj tim prema godišnjem rasporedu od 1. siječnja 2022. Doduše, ni dosad mediji nisu davali osobitu važnost kadroviranju na VS-u, ali ako to ni za Dobronića nije važno, je li onda predsjednik Zoran Milanović “uzalud krečio” odnosno nadajmo se da toj medijskoj ignoranciji i šutnji razloge ne treba tražiti u pomiješanoj percepciji pa i razočarenju Dobronićevim kadroviranjem.

Premda, kako su velika očekivanja to je trebalo biti zanimljivo koga god da je izabrao, a njegov je izbor zanimljiv iz niza razloga. Prvo što se može iščitati je da sudstvo i suci VS-a baš i nisu takvi kakvima ih vidi značajni dio javnosti koji polaže nade u Dobronića, pa i sam predsjednik Milanović koji ga je izabrao upravo kako bi promijenio i tu lošu percepciju sudbene vlasti. Dobronić je odluku donio nakon što je pribavio mišljenje Opće sjednice VS-a, iste one koja je bila protiv njegove kandidature, jer su samo četiri suca dala glas za njegovu kandidaturu, dok ih je 27 imalo nešto protiv.

To ne govori samo o Dobronićevim diplomatskim sposobnostima, već i da nije “zlopamtilo”, drži do inkluzivnosti i poštuje mišljenje drugačije od svoga, čak i kad je odluka isključivo na njemu. Time je dodatno podcrtao da nije došao u “neprijateljsko okruženje”, već u sredinu u kojoj rade iskusni profesionalci. Poruka je da je sudstvo ipak na drugačijoj razini od one na koju smo navikli u politici gdje se, kao što svakodnevno vidimo, njeguje neprijateljstvo pa se neslaganja, razmirice i sukobi iz političke prošlosti dugo pamte, i hranjeni osvetoljubivošću nadograđuju, ponekad i preglumljeno kako bi se u javnosti ostavio što upečatljiviji dojam o nepremostivom razdoru.

Za svoju zamjenicu Dobronić je izabrao sutkinju Gordanu Jalšovečki, s kojom su mediji licitirali kao Milanovićevom kandidatkinjom za predsjednicu Vrhovnog suda. Ona je ujedno i zamjenica predsjednika Državnog sudbenog vijeća tako da će Dobronić iz prve ruke biti upoznat sa svime što je bitno i u tom važnom segmentu sudbene vlasti koji odlučuje o imenovanju, napredovanju i stegovnoj odgovornosti sudaca.

Tim izborom mogli bi biti zadovoljni svi koji su očekivali i formalni odmak prema dosadašnjim vodećim strukturama na VS-u. Ali, četvorica od šestero sudaca koje je Dobronić izabrao na neke od ključnih pozicija na VS-u bili su i izbor bivšeg predsjednika Đure Sesse, i to dvojica na istim funkcijama. Damir Kontrec, inače i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, bio je i ostao predsjednik Građanskog odjela VSa.

I sudac Željko Pajalić nastavlja obnašati dužnost glasnogovornika VS-a. Dr. sc. Marin Mrčela bio je u Sessinu mandatu njegov zamjenik, a sada je izabran za predsjednika Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije. Riječ je o dosta važnom odjelu i u programu rada s kojim se Dobronić kandidirao za predsjednika VS-a jer je inzistirao upravo na europeizaciji rada hrvatskih sudaca.

Mrčela je bio ključni “protukandidat” Dobroniću u izboru za predsjednika VS-a, te je dobio 29 glasova Opće sjednice VS-a za svoju kandidaturu. Nije baš čest slučaj na našoj javnoj sceni da “prijestolonasljednik” svog izravnog konkurenta ne “dekapitira”. K tomu, predsjednik Milanović se obrušavao na suce VS-a “nasumice biranim riječima” baš preko suca Mrčele. U sličnom je odnosu bio s još jednim sucem VS-a, Damirom Kosom, nakon njegova javnog pisma u kojem je, ponukan predsjednikovom najavom da opet mimo procedure ima svoga kandidata (naknadno je i Kos doznao da je riječ o Dobroniću), objavio da je zbog njegova “sramotnog” pristupa odustao od kandidature jer ne želi “sudjelovati u toj kupelji punoj blata”.

“Blatom okupani” Dobronić je očito veći značaj dao onom dijelu Kosova pisma u kojem je istakao da dobro zna probleme sudbene vlasti i ima ambiciju donijeti boljitak sudbenoj vlasti i osnažiti poljuljano povjerenje građana. Kos bio je na čelu Službe evidencije sudske prakse o kojoj je, uzgred, ovisio i famozni “tajming” objave presude HDZ-u, a sada je izabran za predsjednika Kaznenog odjela VS-a, dok će na njegovoj dosadašnjoj dužnosti biti sudac Dragan Katić.

Dobronić je tako pokazao da je “svoj”, da drži do profesije i stručnosti, bez obzira na to što politika i politikanti govorili, odnosno svidjelo se to nekome ili ne, pa i bila riječ o medijima ili predsjedniku države.