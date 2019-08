Jedan od privedenih: Ne znam zašto su napisali da me zovu Pablo. Možda po onoj seriji...

Među 16 privedenih koje je u velikoj akciji pohvatala zadarska policija nalazi se i Mate Ivković (33), koji je pao zbog sumnje u gospodarski kriminal. Policija ga je pustila. Ivković kaže da je bio priveden za jedno drugo djelo iz 2015. za koje je bila inkriminacija, a na sudu je dokazano da nema veze s tim.

Mate Ivković, među prijateljima i u policijskim krugovima poznat kao Pablo, navodno po Pablu Escobaru je prilikom dolaska policije sjeo u svoj automobil i krenuo put Zagreba. Policija ga je međutim sustigla i zaustavila na odmorištu Zir. Podvrgli su ga preliminarnom testu na droge, piše Zadarski.hr.

Ivković je na sva pitanja odgovorio u razgovoru za 24sata.

"Nemam komentara. To su insinuacije, svatko je pričao lažne priče. Ni jedno ni drugo nije istina. Nisam bježao i nisam bio pod utjecajem. Da sam bježao, bio bih u pritvoru. To su insinuacije", kazao je u razgovoru o tome je li bježao policiji i da je navodno bio pod utjecajem droga.

Na pitanje zašto je bio priveden rekao je: Bio sam priveden za jedno drugo djelo iz 2015. za koje je bila inkriminacija, a na sudu je dokazano da nemam veze s tim. Nešto vezano uz gospodarski kriminal, nisu imali ništa da me zadrže". Dodao je da se radilo o “nekakvim računima koje je uredno platio”.

Na pitanje je li poznavao uhićene u zadarskoj policijskoj akciji odgovara: "Poznavao sam ih iz viđenja. Da ima imalo istine u onome što tvrde, bio bih zadržan u pritvoru."

Novinar: Jeste li član HDZ-a?

Ivković: Jesam, ali nemojte to napisati, jer ću reći da nisam.

Novinar: Koliko dugo ste član?

Ivković: Ne znam.

Novinar: Što ne znate?

Ivković: Ne znam jesam li član ili nisam. Nemojte me to pitati. Nisam ništa napravio. Ovo je bilo samo utvrđivanje i utvrđeno je da nemam veze s tim. Netko je pustio ove insinuacije. Nekakve osobe koje očito imaju protiv mene i HDZ-a jer sam dobar s tim ljudima. Pisali su senzacionalističke naslove vjerojatno jer sam bio u društvu poznatih osoba.

Novinar: Je li istina da vas zovu Pablo?

Ivković: To nije moj nadimak, ne znam zašto su to napisali. Možda po onoj seriji, zbog kosice...

Novinar: Serija Narcos?

Ivković: Da, ne znam. Nemam nikakve veze s nikakvom drogom.