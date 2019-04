Je li Facebook medij? Kampanja za euroizbore otvara niz dvojbi o oglašavanju

Zbog sve češćih zloporaba društvenih mreža, predstojeći izbori za Europski parlament bit će drukčiji od svega dosad viđenog. Upozorenje je to koje je Europska komisija odaslala zemljama članicama još u listopadu prošle godine, nakon čega je uslijedila izrada akcijskog plana u kojemu je jedna od značajnijih mjera osiguravanje transparentnosti političkog oglašavanja na društvenim mrežama.

Društvene mreže našle su se pod pritiskom, zbog čega se ovih dana itekako trude pokazati kako su i same odane ideji da se biračima u EU osigura što slobodniji izbor, bez ikakvih manipulacija i dezinformacija i bez pritisaka koji bi dolazili izvan EU.

Kodeks dobre prakse

Internetske platforme potpisale su Kodeks dobre prakse, a Facebook je krajem prošlog tjedna osigurao sveobuhvatnu galeriju oglasa koja će svima, čak i onima koji nisu korisnici te društvene mreže, omogućiti preuzimanje i praćenje političkih oglasa. Uz to su objavile i obrazloženje u kojem ističu da će napraviti sve što je u njihovoj moći da oglašavanje bude transparentno, pri čemu vjeruju da će upravo ponuđena galerija oglasa biti vrijedan alat za izborne regulatore u članicama EU kako bi mogli pratiti tko je, kada i kome prikazao politički oglas.

Izborni regulator u Hrvatskoj je Državno izborno povjerenstvo (DIP), no s obzirom na to da su GONG-u neki dan obrazložili kako oglašavanje na društvenim mrežama nije medijsko oglašavanje jer društvene mreže nisu mediji, pitanje je koliko će taj alat koristiti i što bi uopće mogli napraviti s njim.

Na problem je jučer priopćenjem upozorio GONG, koji Vladu zbog svega proziva za licemjerje.

– Hrvatska očito igra dvostruku igru – u Bruxellesu priča jedno, a doma radi suprotno. S jedne strane premijer Plenković je zajedno s cijelim Europskim vijećem stiskao društvene mreže da potpuno implementiraju Kodeks dobre prakse, a njegova većina nakon toga izglasala je zakon po kojem stranke ne moraju prikazivati podatke o plaćanju oglasa na društvenim mrežama – pojašnjava Jelena Barković iz GONG-a.

U GONG-u se nadaju da bi se stvari mogle donekle poboljšati donošenjem pravilnika koje propisuje ministar financija, a koji bi trebali sadržavati obrasce pomoću kojih stranke preko informacijskog sustava DIP-u prijavljuju troškove kampanje. Šef HDZ-ova odjela za analitiku Robert Kopal kaže, međutim, kako ti pravilnici do euroizbora vjerojatno neće biti doneseni, no to ne smatra problemom.

Pravilnik o troškovima

– Po zakonu, morate prikazati sve troškove u kampanji. Svi ti troškovi bit će dostupni javnosti i moći će se dodatno provjeravati, a što se tiče eventualnih popusta za medijsko oglašavanje, koje stranke također prijavljuju DIP-u, oni na društvenim mrežama ionako ni tehnički nisu mogući, budući da cijena oglasa ovisi o previše parametara. Stranka može samo utvrditi koliko će izdvojiti za tu vrstu oglašavanja, a što će s tim budžetom moći napraviti, ovisit će o trenutku – objašnjava Kopal.

Ističe da netransparentnost nije u interesu bilo koga u državi te da će Hrvatska u idućim godinama, jednako kao i Europska komisija, sasvim sigurno biti usredotočena na ono što se događa na društvenim mrežama, ne samo kada je riječ o politici i izbornim kampanjama, nego u smislu ljudskog življenja uopće.

– Siguran sam da će i Europska komisija i Hrvatska učiniti sve da se sve to uredi maksimalno transparentno. Nikome nije cilj netransparentnost, kada govorim o državi - pručuje Kopal.

U Ministarstvu financija potvrđuju, pak, da užurbano rade na izradi pravilnika po kojima će se pratiti troškovi kampanje, ali ističu da njihov posao nije da utvrđuju što jesu, a što nisu mediji, kao ni da propisuju tko na koji način treba objavljivati troškove. To je, kažu, uređeno zakonom, a posao je Ministarstva financija samo da propiše obrasce po kojima će se sve to provoditi.

