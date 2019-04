Marijana Puljak: Ni danas ne znamo zašto je START odbio Pametno

Predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak govori o euroizborima, zašto su propali pregovori s Dalijom Orešković, krivcima za stanje u Uljaniku…

U kojoj kombinaciji će Pametno na EU izbore?

Izaći ćemo s partnerima, jednom lokalnom strankom i uglednim pojedincima. Detalje ćemo objaviti uskoro.

Zašto je došlo do prekida razgovora o mogućoj suradnji sa strankom Start, koju vodi Dalija Orešković?

Dugo smo razgovarali i zaključili da imamo dosta toga zajedničkog. Start je nova politička opcija i zalaže se za iste stvari za koje se Pametno bori već niz godina. Istraživanje javnog mnijenja koje je provela agencija Ipsos pokazalo nam je izvanrednu sinergiju za potencijalnu koaliciju Start – Pametno te rezultat od čak 13%, čime bi ova koalicija bila treća snaga u zemlji, s osvojenim jednim, a možda i dva mandata u EU parlamentu. Ti bi mandati bili oduzeti HDZ-u i SDP-u. Rezultate smo prezentirali gospođi Orešković i predložili da na izbore idemo zajedno u koaliciji i tako HDZ-u i SDP-u oduzmemo mandate. Ona to nije htjela, ni danas ne znamo zašto.

Je li nakon svega moguće da se vratite opet za stol i da se ta koalicija za euroizbore ipak dogodi?

Za EU izbore je sada već kasno za dogovore i šteta što Start nije htio oduzeti mandate HDZ-u i SDP-u. Ta koalicija mogla je pomrsiti račune HDZ-u i SDP-u već na ovim izborima i u EU parlament poslati nove ljude koji nisu korumpirani, ne bave se političkom trgovinom, ne prakticiraju stare političke modele koji su i upropastili ovu zemlju. Šteta što je Start propustio tu šansu, valjda ćemo jednog dana otkriti koje su im namjere.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Kako gledate na situaciju u Uljaniku i što je za vas najbolje rješenje?

Uljanik je simbol svega lošeg što se događalo s našim gospodarstvom. Neodgovorno i loše upravljanje, a zatim okretanje Vladi da sanira i prikrije odgovorne za štetu. Sve Vlade zadnjih deset su godina sipale novac u propalu industriju, davale jamstva za brodove za koje su znali da se neće nikada izgraditi kako bi kupili socijalni mir i glasačku mašineriju. Otvarale su se tvrtke i prelijevao novac iz jedne u drugu. Nitko nije ni pokušao kontrolirati što je s milijardama kuna jamstava jer zašto bi kontrolirali kad znaju da tu spasa nema. Najbolje rješenje da se zaustaviti ova spirala u ovakvoj situaciji je stečaj s preustrojem s partnerom koji želi uložiti u zadržavanje onog što može opstati na tržištu.

Krivite li i dalje najviše IDS za situaciju u brodogradilištima zbog kojeg se napustili Amsterdamsku koaliciju?

IDS je jedan od odgovornijih za sudbinu Uljanika. Oni su se svesrdno zalagali upravo za ovaj oblik privatizacije, koji se pokazao lošim. Nisu vodili računa ni o jednom zaštitnom mehanizmu, nego su samo zazivali intervenciju države, da sve probleme riješe građani svojim novcem. Nije ih zanimalo istražiti odgovornost jer bi vjerojatno tragovi vodili do njih. U tom se brodogradilištu nitko u menadžmentu nije mogao zaposliti a da nije dobio zeleno svjetlo od IDS-a. U IDS-ovoj kuhinji, koji je u tom poslu bio i s HDZ-om i sa SDP-om, dogovarala se sudbina Uljanika. Podržavali su i sukob interesa Jakovčića koji je godinama bio na plaći Končara koji je figurirao kao strateški partner. To im nije smetalo da ga guraju za nositelja liste Amsterdamske koalicije. Kad smo se uvjerili u to, prekinuli smo razgovore.

Mislite li da istrage treba širiti i prema vladama koji su davale jamstva?

Da, istraga bi trebala zahvatiti sve Vlade i ministre gospodarstva i financija posljednjih desetak godina, sve koji su potpisivali jamstva i nisu se brinuli kako će posao za koji su jamčili biti i obavljen, sve uprave koje nisu radile svoj posao, svi nadzorni odbori koji nisu nadzirali, sve uprave HBOR-a koje su davale kredite, ali i sindikalisti koji su isto tu sjedili 10-ak godina i pravili se da ne vide sve veću provaliju. Konačno jednom treba uvesti odgovornost za činjenje i nečinjenje.

Što kažete na aferu ministrice Žalac i vjerujete li da će ostati na funkciji do kraja mandata?

Trebala je odmah, čim se otkrila nevažeća dozvola, podnijeti neopozivu ostavku! A to da je ona ministrica i nakon afere Mercedes je nečuveno! Ona više nema nikakvog kredibiliteta biti ministrica i sve što radi i što bude radila na toj funkciji nema nikakvu težinu, nikakvog autoriteta, ona je Plenkovićeva lutka na koncu.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Izjavili ste da Hrvatska nije normalna država, ali da će biti. Na temelju čega tvrdite i jedno i drugo?

Zar ovaj slučaj sa Žalac nije dovoljan primjer kako nismo normalna država. Svaki tjedan dogodi se neka tragedija koja zapravo otkriva kako sustavi ne funkcioniraju, od socijalnog, preko obrazovnog do pravosudnog. I počasni doktorat Bandiću pokazuje svu apsurdnost i nenormalnost ovog društva. Svejedno, vjerujem da ćemo jednog dana postati uređena i normalna država, ali nam je nitko neće servirati, za nju se moramo sami izboriti, ustati i zamijeniti ljude koji su nas i uvalili u probleme.

U zadnje vrijeme imali smo više prosvjeda. Hrvati su počeli izlaziti na ulice?

Dobro je što se građani bude, ali je loše što imaju razloga za buditi se. Mi nismo narod koji voli izlaziti na ulicu. Radije, ako se može, spakiraju kofere i odu van. Ali kad građani počnu izlaziti na ulicu, kao što se to događa posljednjih mjeseci, to je samo dokaz da je dosta i da su stvari došle do dna i to u svim područjima društvenog života. Potreban je potpuni zaokret društva i mi se nadamo da su ljudi počeli prepoznavati da ovu zemlju ne mogu više voditi isti ljudi koji su je doveli do propasti.