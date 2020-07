Jandrokovića čeka težak posao i napete rasprave

Novi saziv Hrvatskog sabora donio je i niz novih političkih opcija, a s njihovim dolaskom u pitanje su došle i neke procedure koje nikada nisu formalno propisane, ali su godinama korištene kao najjednostavniji put za rješavanje tehničkih pitanja. Jedna od njih je i uobičajeni dogovor o kadru koji će popuniti rukovodeća i druga mjesta u saborskim radnim tijelima.

S obzirom na to da bi njihov sastav trebao pratiti broj mandata koje su pojedine opcije osvojile na parlamentarnim izborima, dosad se bez većih poteškoća dogovaralo tko će na koju funkciju. Proteklih se dana, međutim, pokazalo da će ovoga puta biti znatno teže doći do dogovora, ne samo između parlamentarne većine i oporbe nego i među oporbenim strankama.

Iz ovakvog razvoja događaja dvojica bivših predsjednika Sabora, Vladimir Šeks i Žarko Domljan, prognoziraju da pred njihovim nasljednikom na ovoj funkciji nije lak posao. Šeks podsjeća da su prije bili vrlo rijetki primjeri da se stranke ne mogu dogovoriti oko izbora ljudi na funkcije u Saboru, a kao primjer navodi odbijanje SDP-ove većine 2000. godine da na funkciju potpredsjednika imenuje Ivića Pašalića, zbog kojega je jedna potpredsjednička funkcija dulje vrijeme ostala nepopunjena.

– Ovaj saziv je heterogen, sastavljen od različitih osobnosti, zbog čega očekujem dosta retoričke napetosti, da će biti uzbudljivo. Nadam se samo da će rasprava biti na razini koju zaslužuje najviše zakonodavno tijelo u državi, na razini oštre političke utakmice, ali prije svega ferpleja – kaže Šeks.

Pa iako procjenjuje da su nesuglasice oko popunjavanja parlamentarnih odbora zasad u očekivanim granicama, napominje kako se parlamentarci ne bi trebali ponašati kao da nisu završeni izbori na kojima su birači pokazali svoju volju, iz koje onda proizlazi i sastav Sabora i njegovih radnih tijela.

– Predsjedniku Sabora u takvoj će situaciji trebati puno živaca i umješnosti kako bi osigurao da sve bude u skladu s parlamentarnom procedurom – procjenjuje Šeks. Prema novim zastupnicima mnogo je oštriji Žarko Domljan, prvi predsjednik Sabora u demokratskoj Hrvatskoj, koji iz posljednjih događaja i izjava na Markovu trgu iščitava da se u Sabor prelio govor ulice.

– Govor i mentalitet ulice i društvenih mreža prelio se u Sabor. Danas svatko može osnovati stranku i izići na izbore – upozorava Domljan, uz pitanje što će malom narodu, koji broji svega četiri milijuna stanovnika 162 političke stranke.

– Zar naši političari ne vide da je to nelogičnost koja vapi do neba. Nemoguće je ponuditi čak 162 koncepta razvoja – govori Domljan, uvjeren kako bi trebalo izmijeniti izborni i Zakon o političkim strankama kako bi manji broj izbornih jedinica i samih stranaka osigurao logičan i suvisao sastav parlamenta. U protivnom, uvjeren je, država će nastaviti financirati sustav koji dovodi do erozije parlamentarnog života.

– Želimo li prave društvene reforme, onda je ovo prva među prvima strukturna reforma koju je nužno provesti – govori čovjek koji je Sabor vodio u najtežim okolnostima, između 1990. i 1992. godine.