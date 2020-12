Jandroković ispred katedrale: Nadam se da je ovo zadnji Božić s maskama na licu

Uoči božićne mise u zagrebačkoj katedrali, Gordan Jandroković je izrazio nadu da je ovo zadnji Božić koji ćemo provesti s maskama na licu, a rekao je kako misli da je ispravno što je tu kao predsjednik Hrvatskog sabora da iskaže potporu jer su to prve mise u katedrali nakon razornog potresa.

“Nadam se da je ovo zadnji Božić koji ćemo obilježiti na ovaj način, s maskama na licu i udaljeni jedni od drugih, i da razdoblje koje dolazi, da će biti lakše, da ćemo ponovno biti svi zajedno i dijeliti dobro i manje dobro u humanijim uvjetima u kojima smo živjeli u do vremena korone”, poručio je Jandroković u petak.

Na božićnoj misi u zagrebačkoj katedrali bili su i predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Na pitanje novinara zašto je "unatoč preporukama da se mise prate preko televizije i radija na nju ipak došao", Jandroković je rekao kako smatra da mu je kao vjerniku i predsjedniku Sabora, tamo i mjesto.

“Ovdje sam kao vjernik i kao predsjednik Hrvatskog sabora, jer smatram da je ispravno danas biti tu”, kazao je dodavši da su današnja i sinoćnja misa, prve koje se u katedrali održavaju nakon potresa koji je pogodio Zagreb.

VIDEO Božićno misno slavlje u zagrebačkoj katedrali: Plenković i Jandroković došli na misu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upitan razmišlja li se da se politički vrh prvi cijepi protiv koronavirusa kako bi bio primjer drugim građanima, Jandroković je rekao da nije bilo razgovora o tome.

“U prvoj fazi je najvažnije da se cijepe oni kojima je to najpotrebnije, naši liječnici, medicinske sestre, idemo voditi računa o onima kojima je to najpotrebnije, političari će doći na red kada se za to steknu uvjeti”, odgovorio je.

Nada se i kako blagdani i blagdanska druženja, koja su preporukama i protuepidemijskim mjerama ograničena, neće povećati broj oboljelih u Hrvatskoj.

“Zaista su se mjere pokazale efikasnima, smanjili smo drastično brojeve, pokazalo se da, kada je disciplina kod drugih, da se bolest puno sporije širi. Apeliram na sve da se pridržavaju mjera, znam da je ovo vrijeme kada najviše želimo biti s bližnjima, no najbolje od sebe dat ćemo ako ćemo se pridržavati mjera i ako ćemo uspjeti sačuvati živote naših najbližih”, poručio je Jandroković.

Komentirao je i slučajeve spontanog okupljanja građana na trgovima i ulicama diljem Hrvatske za Badnjak, kazao je kako je “to razumljivo”, ali i ponovno apelirao na građane da se, koliko god željeli druženje, pokušaju suzdržati.

Svečana božićna misna slavlja, uz primjenu preporuka i mjera, održavaju se u sjedištima nadbiskupija i biskupija u Đakovu, Rijeci, Zadru i u Splitu te u crkvama diljem zemlje.

VIDEO Koronavirus kao da ne postoji: Sunčani Badnjak izmamio ljude na druženje