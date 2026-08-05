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POTPREDSJEDNIK SDP-A

Jakšić u Kninu: Vidimo da si Vučić daje jako puno truda da piše neku svoju vlastitu povijest

Foto: Hrvoje Zovko
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Autor
Hrvoje Zovko
05.08.2026.
u 09:37
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Na kraju je poslao i snažnu poruku o budućnosti, ističući da proslava pobjede nije samo prisjećanje na prošlost, već i podsjetnik na temeljne vrijednosti na kojima se mora graditi hrvatsko društvo.

Potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić u Kninu je komentirao reakcije iz Srbije povodom obljetnice Oluje, oštro kritizirajući srpskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog, kako kaže, pokušaja pisanja vlastite povijesti. Poručio je kako su zajedništvo i ljubav prema domovini vrijednosti kojih se treba sjećati svakoga dana.

Potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić u Kninu je, na marginama proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dao kratak, ali oštar komentar na istupe srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Upitan o tradicionalnim reakcijama koje u ovo doba godine dolaze iz Srbije, Jakšić je poručio kako je svaka rasprava s Vučićem o povijesnim činjenicama uzaludna. Prema njegovim riječima, radi se o dugogodišnjem trendu prekrajanja prošlosti. "Apsolutno vidimo da Aleksandar Vučić si daje jako puno truda da piše neku svoju vlastitu povijest i o Srbiji i o odnosima s Hrvatskom i o cijeloj Europi i cijelom svijetu. Mislim da je uopće bespredmetno trošiti vrijeme na njega i njegove umotvorine", izjavio je Jakšić, jasno odbacujući pokušaje revizije događaja iz Domovinskog rata. 

Izjava Mišela Jakšića

Jakšić je naglasio kako takva retorika izravno šteti odnosima dviju susjednih zemalja, koji bi trebali biti temeljeni na suradnji i međusobnom uvažavanju. Izrazio je žaljenje što je upravo srbijanski predsjednik postao ključna prepreka normalizaciji i izgradnji kvalitetnijih veza između Hrvatske i Srbije. "Mogu samo reći da mi je žao da je on jedan od onih čimbenika zbog kojih naši odnosi susjedski nisu onakvi kakvi bi trebali biti", zaključio je Jakšić, apostrofirajući Vučićevu odgovornost za narušenu dobrosusjedsku atmosferu koja opterećuje cijelu regiju.

Nakon osvrta na političke tenzije, svoj je govor usmjerio na istinski povod okupljanja u Kninu, a to je odavanje počasti onima koji su najzaslužniji za slobodnu Hrvatsku. S dubokim poštovanjem uputio je poruku zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima, ističući njihovu nemjerljivu žrtvu. "Hvala puno, hvala, velika zahvala svima onima koji su žrtvovali vlastito zdravlje, nažalost i živote da bismo mi danas uopće mogli slaviti ovu pobjedu", rekao je Jakšić, podsjetivši na cijenu koja je plaćena za današnju slobodu i neovisnost.

Na kraju je poslao i snažnu poruku o budućnosti, ističući da proslava pobjede nije samo prisjećanje na prošlost, već i podsjetnik na temeljne vrijednosti na kojima se mora graditi hrvatsko društvo. Naglasio je važnost zajedništva i ljubavi prema domovini kao ključnih elemenata za napredak. "Sigurno je da je ovo dan kad se moramo svi podsjetiti koliko je važno zajedništvo, ali koliko je važna ljubav prema domovini. Jednostavno se toga ne trebamo prisjećati samo kad smo ovdje, nego svakoga dana. Jer jedino na taj način možemo graditi bolje", poručio je Jakšić, pozivajući na svakodnevno življenje vrijednosti koje su dovele do pobjede u Domovinskom ratu.

FOTO Tko je sve stigao u Knin: Unatoč vrućinama brojni političari na obljetnici Oluje
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Ključne riječi
Aleksandar Vučić Knin Oluja Mišel Jakšić

Komentara 2

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PU
Pupavac
09:47 05.08.2026.

Potpredsjednik srpske demokratske partije čudi se velikom zaljevom vođi

AK
akšud
09:59 05.08.2026.

Naš dragi Hrvoje, koji je godinama bio na "specijalizaciji" (dopisnik naših tiskovina) u Beogradu, o kome nego o svojim istomišljenicima!

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