'Izvjestan je epilog ruskih izbora, ono što je neizvjesno su izbori na okupiranim dijelovima'

Počeli su predsjednički izbori u Rusiji. Aktualni predsjednik Vladimir Putin već je pred kraj prošle godine najavio svoju ponovnu kandidaturu i izjavio kako izlazi kao neovisni kandidat i bez službene potpore svoje stranke Jedinstvena Rusija. Večernjakov novinar Dino Brumec komentirao je trenutnu situaciju i Rusiji, stajališta građana, tijek izbora i tko bi mogao iz njih izaći kao pobjednik.

Brumec je na početku jasno naglasio kako su izbori u Rusiji unaprijed režirani, Vlada ih sama bira "Putin, odnosno Putinovi suradnici određuju s kim protiv koga će se on natjecati. Izbori traju tri dana od petka do nedjelje i birači im mogu glasati i na licu mjesta mogu glasati putem interneta. U prošlosti je bilo nekih protivljenja izborima, no svi su bili demantirani. Evo unaprijed znamo da će Vladimir Putin pobijediti vrlo vjerojatno s više od 80 posto glasova."

Na izborima koje očekuju ruse u svibnju Brumec je rekao kako je Putin išao taktički odabravši jednog nacionalista, jednog komunista i liberala. "Oporbene stranke samo glume, one zapravo sve na ovaj način podržavaju vlast. To su sve parlamentarne stranke i one na izborima stvarno dobivaju više od 5% glasova koliko im treba za ulazak u parlament. Svaki od njih je unaprijed zapravo znao da neće pobijediti na izborima i kandidirao se samo zato da bi Putin imao nekakvu načelnu nekakve načelne rivale."

Večernjakov novinar je također dodao kako je među Rusima Putin jako popularan i da su glavi razlozi tome stabilnost i normalnost. "Putin se uvijek potrudio izabrati oporbene političare koji su manje logični, ekstremni, jedino je on uvijek u centru uvijek u sredini i ono što on zagovara vrlo često je zapravo naj umjereni oblik ruske politike. Koliko god to nama zvučalo čudno. Na tu popularnost, naravno, utječe i ne postojanje slobode medija."

Brumec kaže kako je rusko društvo trenutno u najboljoj poziciji, životni standard Ruse je znatno porastao, naročito u prvih osam godina mandata. "Rusi generalno žive najbolje u svojoj povijesti. To znači da velika većina ljudi nekakvu stabilnost povezuje s Putinom. I oni žele staviti hranu na stol, žele imati radna mjesta i mnogo manje se žele miješati u politiku nego u zemljama u kojima je demokracija više desetljeća stoljeća."

S obzirom na trenutno ratno stanje u Ukrajini, kaže, kako rezultati nadolazećih izbora neće imati neki veliki utjecaj. "Svi znaju da će se sve samo nastaviti kako je bilo dosad. Ono što će sigurno utjecati jake je to da će se izbori organizirati na okupiranim dijelovima Ukrajine koje, odnosno sada ih je Rusija službeno anektirao, a što druge zemlje, pa ni Hrvatska ne priznaju, tako da će to biti glavna posljedica za rat u Ukrajini. I Putin će sada moći reći da ima dodatan legitimitet za nastavak svoje specijalne vojne operacije, ali taj legitimitet ni do sada nije bio barem onako kako ga predstavljaju u Rusiji."

Kada bi glavni ruski disident Aleksej Navaljni danas bio živ i kandidirao se na izborima koji očekuju ruse za nekoliko mjeseci, Večernjakov novinar misli da ne bi imao puno sreće. "Za demokratske izbore bi prije svega trebaju mediji biti slobodni, traju se vidjeti sve kritike Putina, barem onoliko koliko su se mogle vidjeti kritike Gorbačova u kasnom Sovjetskom Savezu. Toga u ruskim medijima trenutno. Uopće nema. To je razlog zašto bi u ovom trenutku vrlo vjerojatno Putin vrlo lako pobijedio ljude poput tragično preminulog Alekseja Navalnog. No, kada bi ti izbori bili otvoreni, ta situacija bi se mogao potpuno promijeniti", kazao je Večernjakov novinar Dino Brumec.

