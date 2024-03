FOTO Ukrajina podiže zid smrti: 'Zmajevim zubima zaustavit ćemo Putinovu vojsku'

Ukrajina u Dnjipropetrovskoj oblasti gradi ogroman zid dug gotovo 1000 kilometara kako bi obranila svoje položaje od ruskih snaga postavljajući 42.000 betonskih 'zmajevih zubi' koji bi trebali spriječiti prodor ruskih oklopnih vozila i tenkova. Iako betonske prepreke postavljaju već mjesecima, sada su se pojavile nove fotografije koje prikazuju kako izgleda 'zid smrti' koji se sastoji od velikih betonskih blokova koji su zbog svog oštrog oblika nazvani 'zmajevi zubi'.

Osim zmajevih zubi, pod zemljom su iskopani rovovi i zapovjedni centri za iznenadne napade na ruske trupe. Dužnosnik Dnjepra rekao je da je "jačanje obrambene sposobnosti regije jedno od prioritetnih područja", piše britanski Express.

Ukrajina je također izdvojila 27 milijuna funti za slične obrambene strukture u blizini Zaporožja, grada u kojem se nalazi velika ukrajinska nuklearna elektrana. Loša strana ovog plana, smatra stručnjak, je to što bi Ukrajini moglo nedostajati fleksibilnosti na bojnom polju.

- Problem za Ukrajince je to što ne žele ostati statični. Ako linije postanu statične i uopće se ne pomiču, to nije dobro s političkog stajališta - kazao je Edward Arnold iz think tanka RUSI.

Institut za proučavanje rata (ISW), think tank koji prati sukob od samog početka invazije prije nešto više od dvije godine, nedavno je objavio neke zabrinjavajuće vijesti s terena u Rusiji. Rusi sada koriste poboljšane navođene klizne bombe za gađanje ukrajinskih snaga na tlu. Putin je smijenio svog glavnog admirala u nastojanju da se mornaricu oporavi od brojnih gubitaka u Crnom moru, a dok gomila nove snage, pokušava osvojiti još teritorija kod Bahmuta i Avdiivke. I sprema se za osvajanje novog predsjedničkog mandata, za koji nije sporno da će ga osvojiti, nego samo s kojim postotkom glasova.

To su sve znakovi da se Rusija priprema za novu ofenzivu, a sve to potvrđuju i procurjeli vojni dokumente koji otkrivaju Putinove planove za rat. Nije jasno koliko je točno novih vojnika Putin uspio mobilizirati, ali ukoliko se ofenziva sprema u kasno proljeće ili rano ljeto, to bi moglo biti razlog za ozbiljnu zabrinutost, a ukrajinski sustav fortifikacija pokazao bi se još važnijim.

