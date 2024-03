’Ruski partizani’ udarili na Putinovu vojsku u Rusiji, Ukrajinci gube moćne sustave

Ruski dobrovoljački korpus koji se protivi napadu Rusije na Ukrajinu napao je danas više točaka na granici Ukrajine i Rusije sa svoja tri bataljuna i nekoliko desetaka komada vojne opreme. Napadi su krenuli iz ukrajinskih mjesta u Harkivskoj oblasti, Boljše Pisarevke, Odnoborivke i Popovke nakon čega je ubrzo na ruskom teritoriju došlo do sukoba s ruskom vojskom koja je imala i potporu helikoptera. Putinovi Rusi uočili su i grupiranje u području mjesta Goptovka zbog čega je počelo djelovati rusko topništvo, kako javljaju ruski kanali. Pri tome su korišteni i dronovi Lancet kojima Putinovi Rusi tvrde da su uništili više komada vozila, a istodobno se vodio i elektronički rat, odnosno primjenjivane su mjere obrane protiv dronova. Kao potporu su “ruski partizani” imali ukrajinske višecijevne bacače raketa, a jednim dronom pogođena je zgrada u središtu ruskoga Belgoroda, tvrdi se i da su ukrajinske snage koristile više raketa Točka-U, ali da ih je srušila protuzračna obrana s druge strane granice.

Utvrdili 1000 km teritorija

Borbe u Belgorodskoj oblasti trajale su danas i iza podneva, napadi su krenuli i prema mjestu Tetkino u Kurskoj oblasti gdje regularna ruska vojska tvrdi da su odbijeni te opovrgavaju da su “partizani” uspjeli ući u mjesto. Ruski mediji i kanali svode cijelu operaciju na PR, predstavu za javnost, te tvrde da je ruska vojska pokrete tih protuputinovskih snaga uočila još u nedjelju te je počela djelovati po njihovu grupiranju. Na ruskoj državnoj agenciji TASS napad je dobio prostor, no uz vrlo šture informacije, tek se podsjetilo da je ovo drugi ovakav napad od prošle godine. No u tom se izvještaju ne govori ništa ni o kakvom Ruskom dobrovoljačkom korpusu, već se navodi da se radi o ukrajinskim snagama, odnosno saboterima. Ukrajinski glasnogovornik vojne obavještajne službe naveo je da se radi o dobrovoljačkim skupinama koje nisu djelovale po zapovijedima iz Kijeva.

GALERIJA Zmajevi zubi u Ukrajini postavljeni kako bi spriječili prodor Rusa

– Na teritoriju Ruske Federacije djeluju potpuno autonomno, na vlastitu inicijativu, slijedeći svoje društvene i političke ciljeve – rekao je Andrij Jusov. Na Telegramu se oglasila postrojba Sloboda za Rusiju tvrdeći kako su u mjestu Tetkino uništili oklopno vozilo ruske vojske. No i tu je vijest zamijenila ona da je kod Moskve pao ruski zrakoplov Il-76 s 15 putnika i članova posade, isti onakav kakav je nedavno pao kod rusko-ukrajinske granice sa 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika u pokretu prema mjestu zamjene zarobljenika. Ovoga puta razlog je tehnička neispravnost zbog koje se zapalio jedan od motora, posada je pokušala prizemljiti zrakoplov, no onda se on u cijelosti zapalio.

Ako napad “ruskih partizana” doista ima veze s odnosima s javnošću, to bi bilo sasvim logično. Rusi su danas objavili snimke uništenja i još jednog višecijevnog američkog raketnog lansera HIMARS također kod Pokrovska gdje je ovaj put balistička raketa Iskander pala pored vozila i potpuno ga oštetila. To je drugi u tjedan dana, a to se naslanja i na uništenu američku bateriju PZO sustava Patriot, a onda i četiri glavna borbena tenka M1A1 Abrams u mjestu Berdiči.

Kako se najavljuje da Donald Trump nema namjeru dalje pomagati Ukrajincima, a planirana američka pomoć administracije Joea Bidena zapela je u Senatu, potrebno je nastavljati upozoravati zapadnu javnost kako postoji opasnost od ukrajinskog kolapsa. Međutim, na bojišnici stvari izgledaju drugačije, Ukrajinci ne stoje tako loše kao što se činilo nakon pada Avdijivke.

I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da je situacija na bojištu bolja nego u posljednja tri mjeseca te da ruske snage više ne napreduju. Kijevske snage izgradile su tri linije utvrda na više od 1000 km teritorija, dodao je Zelenski.

Gubitak četiri Abramsa u Berdičima cijena je zaustavljanja ruskog prodora u što su, osim dragocjenih američkih tenkova, Ukrajinci uložili i ozbiljan broj rezervnih postrojbi. No uspjeli su te Rusi reklamiraju tek sporadične lokalne inkrementalne prodore koji nemaju šireg značaja. Isto je i kod mjesta Rabotino na jugu u Zaporiškoj oblasti gdje su Rusi imali ozbiljne ambicije, no Ukrajinci su ih spriječili da nakon višemjesečnih borbi to praktički nepostojeće mjesto zauzmu. Kod Bahmuta je bučno najavljivan pohod na Časiv Jar, no dosad su ruske snage uspjele zauzeti tek jedan dio mjesta Ivanovsko. Slično je i kod Donecka gdje se ruske postrojbe još zadržavaju oko Krasnohorivke, ali bez naznaka mogućnosti ozbiljnijeg prodora po dubini. Još je jednom ruska vojska pokazala kako i dalje nije stekla takve sposobnosti, a prilično je sigurno da će ih uskoro sačekati nove ukrajinske utvrđene pozicije. Tamošnji mediji prikazuju nove fortifikacije u Zaporiškoj oblasti gdje se očekivao veliki ruski napad s 50.000 ljudi.

“Zmajevi zubi”

Kako je i najavljivano, ono što je Ukrajince čekalo u protuofenzivi sada čeka Ruse u eventualnoj novoj ofenzivi. “Zmajevi zubi”, protutenkovski rovovi, betonske kapsule za osoblje, puškarnice, komunikacijski kanali, sve po NATO standardima priprema se kao potpora planu da se izdrži ova godina kako bi se sljedeće krenulo u eventualnu novu protuofenzivu. Prema objavljenim fotografijama, sve to izgleda dosta impresivno. No pitanje je hoće li Ukrajina imati dovoljno ljudstva za popunu te obrane, a pogotovo dovoljno streljiva koje je stalni problem. Naime, Rusija proizvodi 250.000 komada topničkog streljiva mjesečno, što je oko tri milijuna godišnje, procjena je NATO-a. SAD i EU imaju ukupan kapacitet proizvodnje oko 1,2 milijuna komada za potrebe ukrajinske obrane. Američka vojska tek planira do kraja 2025. godine proizvoditi 100.000 komada streljiva mjesečno što je tek polovica od onoga što sada proizvodi Rusija.

– Sada smo u proizvodnom ratu. Ishod rata u Ukrajini ovisi o tome kako je svaka od strana opremljena za vođenje tog rata – kazao je za CNN jedan visoki dužnosnik NATO-a.

VIDEO Borci protiv Kremlja pokrenuli prekogranične napade na Rusiju iz Ukrajine