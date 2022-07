Izetbegović traži potpunu vlast, ali će bubnuti u zid: Čak i da istjeraju sve Hrvate, BiH ostaje u 'zagrljaju' Hrvatske

Sredinom 19. stoljeća BiH je još uvijek mračni turski vilajet. U većini svojih dijelova tada je već četiristo godina pod Turcima, osim Bihaća, koji je to bio kraće, jer je zadnji pao 1592. U svih tih 400 godina Hrvatima je bilo zabranjeno izgraditi na teritoriju imperija svoju crkvu. No 1852. livanjski fra Lovro Karaula odlučio je krenuti sultanu u Carigrad i tražiti dozvolu za gradnju crkve i samostana u Livnu.



Sultan mu je s podsmjehom to dozvolio uz ograničenje, da smije podići crkvu kolika je jedna volovska koža i na nju staviti zvono, koje je Osmanlijama inače jako smetalo. Fra Lovro je uzeo carski ferman u kojem je sve crno na bijelo zateftereno, vratio se u Livno, našao kožu najvećeg vola i potom je izrezao, ali na tanke trakice. Kada je njima opasao zemljište, ispalo je dovoljno veliko da se izgradi povelika crkva i samostan Gorica, koje i danas stoji malo poviše Livna.