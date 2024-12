Mamić i Bagić o izlaznim anketama: Ako rezultat ostane ovakav, to će biti prvi veliki poraz Andreja Plenkovića

Večernji TV za večeras priprema niz analiza naših stručnih komentatora, javljanja uživo Večernjakovih novinara i komentara iz stožera u posebnoj izbornoj emisiji iz našeg TV studija. "Uključili" smo se već u 18.55, uoči izlaznih anketa, kada su preko puta voditeljice Petre Maretić Žonja sjeli Dragan Bagić i Ankica Mamić. Njih dvoje komentiraju rezultate izlaznih anketa prema kojima Zoran Milanović osvaja 51,48%, Dragan Primorac 19,29%, Marija Selak Raspudić 8,84%, Ivana Kekin 8,33%, Tomislav Jonjić 3,99%, Miro Bulj 3,48%, Branka Lozo 2,56% i Niko Tokić Kartelo 0,8%.

- Jedino moguće iznenađenje je da Zoran Milanović bude jako blizu pobjedi u prvom krugu - kazao je Dragan Bagić.

- Izlazne ankete su bez dijaspore, to su izlazne ankete, za mene je ovdje najvažniji rezultat Dragana Primorca. Pao je ispod 20 posto. To potvrđuje sve što smo govorili, da je nestvarno da je HDZ uspio naći tako lošeg kandidata. Naći kandidata koji ne može prijeći 20 posto je čudo. To će biti glavno političko pitanje nakon izbora. Ako Zoran Milanović dobije u prvom krugu, to je druga pljuska HDZ-u. Marija Selak Raspudić je kao nezavisna kandidatkinja ostvarila odličan rezultat.

- Ovo su podaci do 16 sati i bez dijaspore. Dijaspora će smanjiti razliku između Primorca i Milanovića za jedan i pol do dva posto. Konačni rezultati će se razlikovati, no moguće u oba smjera. Ako bi rezultati ovako završili, to će biti prvi veliki poraz Andreja Plenkovića. Ovakav rezultat Primorca bio bi potpuni debakl - komentira pak Dragan Bagić. I Ankica Mamić se složila da bi ovakav rezultat bio epohalni poraz Andreja Plenkovića čiji je izbor bio Dragan Primorac.

Bagić smatra da Kekin ima dobar rezultat. - 30-40 posto simpatizera Možemo glasalo za Zorana Milanovića. Ivana Kekin je uspjela dovući neke nove simpatizere za Možemo. Rezultat Marije Selak Raspudić je zapravo loš. Škoro, Sinčić, Mikšić, svi oni su kao nezavisni imali bolje rezultate. Marija Selak Raspudić nije to uspjela jer ona nije novi kandidat - kaže Bagić.

- Problem je što je veći dio kampanje i pretkampanje vodio Andrej Plenković. On je postavljao ključne poruke i zasjenio Primorca i zatvorio mu priliku da izgradi neku svoju priču u ovim izborima - kaže Dragan Bagić.

- Milanović je svoju kampanju isto bazirao na obračunu s Plenkovićem, Primorca nije doživljavao. Milanovićeva kampanja je iskoristila slabost HDZ-ova kandidata. Bilo je opcija, dugogodišnjih članova koji su htjeli ići u tu utrku... - kaže Mamić.

- Za Hrvatsku je izuzetno važno da ima koordiniranu vanjsku politiku i obrambenu politiku. Mudrost naroda kaže 'ok, nećemo sva jaja u istu košaru', a sad s druge strane su rekli 'ok, tebi smo dali ovo, ali želimo da te netko kontrolira'. U tom smislu poruka je kristalno jasna. Mislim da je predsjednik Milanović rekao da će prvi dan nakn što dobije izbore javit se premijeru Plenkoviću da je spreman zaboraviti sve što je dosad bilo... - ističe Mamić.

- Po meni je ovo veliki test za Andreja Plenkovića i velika prilika. Ako Plenković uspije okrenuti priču, odnos s Milanovićem, mogao bi dodatno ojačati, a Milanović bi mogao izgubiti sredstvo svog utjecaja. Ako želi vladati još duže vrijeme, zadržati konce u svojim rukama, ovaj široki društveni utjecaj, onda on mora promijeniti ploču prema Milanoviću. Na taj način bi povratio dio simpatija brojnih ljudi - kaže Bagić.

Tijek ostatka večeri:

Ubrzo nakon izlaznih anketa reakcije iz svih osam stožera predsjedničkih kandidata prenijet će naši novinari, a već u 19.45 slijedi nastavak analize i doček prvih službenih rezultata, ovaj put s analitičarima Tončijem Tadićem i Petrom Tantom, uz voditeljicu Lanu Kovačević. Ovaj dio emisije ujedno će biti dio zajedničke emisije koju Večernji list priprema zajedno s 24sata i CMC televizijom.

Od 20.30 sati u studiju gostuju političari iz nekoliko političkih opcija: Damir Habijan (HDZ), Ivo Jelušić (SDP) i Gordan Bosanac (Možemo), a u 21:15 vraćamo se analizi novih rezultata uz Ankicu Mamić i Dragana Bagića te ponovno uživo odlazimo u četiri stožera kandidata koji su prikupili najveći postotak glasova.

Ključna analiza u kojoj sudjeluju sva četiri analitičara slijedi u 22 sata, a ujedno je ova analiza i dio zajedničke emisije Večernjaka, 24sata i CMC-a. Analizirat ćemo i govore kandidata ukoliko bude drugog kruga ili pobjednički govor novog predsjednika. Usto, na našim društvenim mrežama pratimo sve zanimljive detalje s terena, a i sve paralelno pratimo na našem portalu vecernji.hr.

Zajedničku emisiju Večernjeg lista, 24 sata i CMC televizije možete pratiti paralelno na kanalu CMC-ja i digitalnim platformama 24sata i Večernjeg lista. Iz studija 24sata javljaju se politički komentatori Snježana Krnetić i Tomislav Klauški s posebnim gostom, analitičarom Ivicom Relkovićem.

Za glazbeni specijal CMC-ja zadužen je voditelj Dalibor Petko koji će u glazbeno-zabavnom predahu od politike razgovarati sa zvijezdama glazbene scene. Lidija Bačić Lille otkrit će planove o svojoj inozemnoj karijeri, Frajle će s gledateljima podijeliti kakvu turneju pripremaju, a Željko Krušlin Kruška iz grupe Latino priznati što je nekad bilo bolje, a što danas. Svojih imitatorskih vještina prisjetit će se Mario Roth iz grupe Vigor, a Nives Celzijus priznati neke od svojih najvećih nestašluka. Pratite nas uživo iz minute u minutu!

