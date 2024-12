FOTO Hrvatska bira predsjednika: Građani od ranog jutra na biralištima, glasao i Plenković

*Hrvatska po 8. put bira predsjednika Republike i to između osmero kandidata

*Izborna šutnja je na snazi do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta kojih će u Hrvatskoj i u inozemstvu biti otvoreno 6755

*U inozemstvu će za izbore biti otvoreno ukupno 105 biračkih mjesta, 19 manje nego prije pet godina

10.00 U pratnji supruge i sina na biralište je jutros izašao i predsjednički kandidat Tomislav Jonjić.

9.15 Na biralište je jutros izašao i premijer Andrej Plenković. Glasovao je na biračkom mjestu 346 - Jelenovac. Podsjetimo kako svaki birač na biračkom mjestu mora dobiti glasački listić na kojemu su abecednim redom navedena imena osmero kandidata. Glasuje tako da zaokruži redni broj ispred imena jednog kandidata kojeg vidi kao budućeg hrvatskog predsjednika

8.44 Prvi birači došli su ispuniti svoju građansku dužnost na biralištima u Zagrebu i Šibeniku. Na izbore je jutros izašao i predsjednički kandidat Dragan Primorac. Otvorena su sva biračka mjesta, kojih je u Hrvatskoj više d 6 500, potvrdilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP) koje će u nedjelju u podne izvijestiti koliko je birača glasovalo do 11, 30 sati. Bit će zanimljivo vidjeti jesu li na odaziv utjecale i niske temperature koje su u nedjelju ujutro izmjerene u dijelovima Hrvatske, konkretno u Gospiću i Otočcu devet stupnjeva ispod ništice.

I dok se birači u Hrvatskoj tek 'zagrijavaju' za izlazak na osme predsjedničke izbore od stjecanja neovisnosti, svoj posao u 9 sati po hrvatskom vremenu završit će birači u Canberri, Sydneyu i Melbournu, jer njihova su biračka mjesta otvorena u subotu u 21 sat po hrvatskom vremenu.

7.00 U Hrvatskoj su u nedjelju u 7 sati počeli osmi izbori za predsjednika Republike, osam je kandidata za tu dužnost, birališta su otvorena od 7 do 19 sati. Osim u Hrvatskoj, predsjednik Republike bira se i u inozemstvu, u 38 država, devet manje nego prije pet godina, a pravo birati ga ima ukupno 3.762.224 birača.

Birači odlučuju hoće li novi, drugi mandat 'dati' aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću, iza kojeg stoji SDP s partnerima ili nekome od njegovih protukandidata, a to su Miro Bulj (Most), nezavisni Tomislav Jonjić, Ivana Kekin (Možemo), Branka Lozo (DOMiNO), Dragan Primorac (HDZ i partneri), te nezavisni kandidati Marija Selak Raspudić i Niko Tokić Kartelo. Državno izborno povjerenstvo (DIP), ključno tijelo za provedbu izbora, poziva birače da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo.

„Pozivamo i da sve protekne u miru, u demokratskom ozračju i da birači iskoriste svoje ustavno pravo“, poručuje potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić Križanić. Svoje pravo birači će u Hrvatskoj moći ostvariti na više od 6 500 redovnih biračkih mjesta i 123 posebna, na kojima glasuju zatvorenici, posade brodova i birači u ustanovama socijalne skrbi. Na ovogodišnjim izborima, kao ni onima 2019., nema posebnih biračkih mjesta u Oružanim snagama RH, njihovi pripadnici glasuju u svojim mjestima prebivališta. Biračka su mjesta otvorena od 7 do 19 sati, do kada traje i dvodnevna izborna šutnja za koje je zabranjena svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena rezultata, kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora.

Svaki će birač na biračkom mjestu dobiti glasački listić na kojemu su abecednim redom navedena imena osmero kandidata. Glasuje tako da zaokruži redni broj ispred imena jednog kandidata kojeg vidi kao budućeg hrvatskog predsjednika. Hrvatski predsjednik bira se većinskim izbornim sustavom, treba dakle dobiti većinu glasova svih birača koji su glasovali. Ako se to ne dogodi, dvoje kandidata s najvećim brojem glasova ide u drugi krug koji se održava za 14 dana, 12. siječnja 2025.. Prve izborne rezultate DIP će objaviti u 20 sati, samo sat po zatvaranju birališta, a osvježavat će ih svakih 10 minuta.

„Vjerujem da će se iza 22 sata s izvjesnošću znati hoće li biti drugog kruga ili ne“, kaže potpredsjednica DIP-a. DIP će u nedjelju, u podne i u 17 sati, objaviti podatke o odazivu birača. Prije pet godina, do podneva je glasovalo 15, 75 posto birača odnosno nešto više od 550 000, a do 17 sati njih 36, 36 posto ili 1. 343.000.

Poslodavce koji rade na izbornu nedjelju, DIP je pozvao da svojim zaposlenicima omoguće izlazak na birališta. Nedjeljne izbore prati oko 13 400 domaćih i pet stranih promatrača, po dva iz SAD-a i Litve i jedan iz Gruzije. U izbornoj administraciji angažirano je oko 44 000 građana. Dva sata nakon otvaranja biračkih mjesta u Hrvatskoj, u 9 sati po hrvatskom vremenu, zatvorit će se tri biračka mjesta u Australiji na kojima se, mjereno našim vremenom, glasuje od subote u 21 sat, a to su Canberra, Sydney i Melbourne. U inozemstvu se posljednja otvaraju i zatvaraju birališta u Chicagu i Los Angelesu, u ponedjeljak u 2, odnosno 4 sata po našem vremenu.

