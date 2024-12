Izlazne ankete: Zoran Milanović ima 51,48 posto, Dragan Primorac 19,29 posto

U Hrvatskoj su u 7 sati počeli predsjednički izbori , birališta su bila otvorena do 19 sati

, birališta su bila otvorena do 19 sati Osim u Hrvatskoj, predsjednik Republike birao se i u inozemstvu, u 38 država

Prve izborne rezultate DIP će objaviti u 20 sati, samo sat po zatvaranju birališta, a osvježavat će ih svakih 10 minuta

19:00 Stigle su prve izlazne ankete Nove TV. Zoran Milanović: 51,48%, Dragan Primorac: 19,29%, Marija Selak Raspudić: 8,84%, Ivana Kekin: 8,33%, Tomislav Jonjić: 3,99%, Miro Bulj: 3,48%, Branka Lozo: 2,56%, Niko Tokić Kartelo: 0,8%.

18:00 Analitičari su za Dnevnik Nove TV komentirali podatke o izlaznosti. Boris Jokić navodi kako će biti "pravo novogodišnje čudo" ako dostignemo izlaznost od 51 posto. "Treći put zaredom izlazimo na izbore, mogli bismo uskoro i četvrti, ali ovo nije ni toliko loša izlaznost. Dan je još lijep i može se izaći na izbore", rekao je.

Tihomir Cipek smatra da sve manje građana vjeruje da njihov glas nešto znači: "Dinamika utakmice se polako gubi i ušli smo u vrijeme političkog poretka koji kod mnogih ljudi nije do kraja zaživio. Nije dobro ako imate 40-ak posto ljudi koji izlaze na izbore."

Na izbore za predsjednika Republike do nedjelje poslijepodne izašlo je 1.195.377 birača ili 36,09 posto, objavilo je Državno izborno povjerenstvo. Odaziv na nedjeljne izbore bio je manji nego prije pet godina kada je do nedjelje poslijepodne na birališta izašlo 38,82 posto birača, tj. njih 1.343.000.

