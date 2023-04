Iz šuma kupili i odvozili prozore, gume, građevinski otpad: 'Iznenadila nas je količina otpada'

PLENKOVIĆ PRELOMIO

Zakon o hrvatskom jeziku trebao bi imati i sankcije, ali će se odnositi samo na pravne osobe

U javnosti je veliku pozornost izazvao izbor dr. Stojanova za člana radne skupine, s obzirom na to da se tvrdilo da se on, zbog njegovih prijašnjih izjava, zalaže za pluricentrični jezik, od kojega se većini članova Matice hrvatske diže kosa na glavi. Dio matičara tvrdio je i da je izbor dr. Stojanova u radnu skupinu u suprotnosti s duhom Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika iz 1967. godine. No, dr. Stojanov ostao je član radne skupine iako su ga optuživali da u inozemstvu promovira regionalni jezični unitarizam.