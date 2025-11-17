Naši Portali
MIRJANA SEMENIĆ RUTKO

Ispovijest vukovarske ratne liječnice: 'Na ruke su mi donijeli ranjeno šestomjesečno dijete...'

17.11.2025.
u 09:19

Stanje je, kaže Semenić Rutko, postalo kaotično s prvim danima studenoga kada se gotovo osjećalo u zraku što se sprema jer obrana neće još dugo izdržati sve žešće nalete neprijatelja

Vukovarska bolnica pretrpjela je tijekom tromjesečne opsade grada 1991. velika oštećenja, iako je na njezinu krovu bio znak Međunarodnoga Crvenog križa, a pomoć ranjenicima pružana je u nemogućim uvjetima u podrumu, prisjeća se vukovarska ratna liječnica Mirjana Semenić Rutko. Život u opkoljenom i razrušenom Vukovaru u jesen 1991. godine bio je iznimno težak, nije bilo struje niti uredne opskrbe vodom i hranom. Živjelo se od dana do dana, a posebno su kaotični bili posljednji dani obrane grada u kojem su mnogi spas od neminovnog potražili u vukovarskoj bolnici. 

"Nije bilo dovoljno lijekova i medicinskih instrumenata, niti vode i hrane. Vode smo pred kraj imali po dvije litre dnevno, tako da smo odlučivali hoćemo li je popiti ili koristiti za kavu ili tuširanje", kaže Semenić Rutko, koja je u bolnicu došla u ljeto 1991. godine kao stažistkinja s osječke medicine, gdje je netom diplomirala. I odmah je uletjela u pakao, a njezino stažiranje brzo je preraslo u liječnički posao u kojem je morala birati kojem će ranjeniku dati analgetik, a kojem će to uskratiti.

"Bilo je strašno stresno raditi u tim uvjetima. Jedna od najtežih situacija bla je kada su mi na ruke donijeli ranjeno šestomjesečno dijete. Gledate ga bespomoćnog i želite mu pomoći i činite sve da mu pomognete, ali svjesni ste da mu ne možete pružiti potrebnu skrb u takvim uvjetima. Bilo je dana kada je bio takav priljev ranjenika da ne znate kamo ćete s njima, pa srećom i niste imali vremena razmišljati o emocijama“, kaže.

Ističe da je vukovarska bolnica odigrala ključnu ulogu u obrani Vukovara. U tri mjeseca opsade tamo je liječeno oko 4000 ranjenika, a u iznimno teškim uvjetima izvedeno oko 2250 operacija. Na bolnicu je dnevno padalo od 70 do 80 granata, a bilo je dana kada je na nju palo i do 700 projektila. Stanje je, kaže Semenić Rutko, postalo kaotično s prvim danima studenoga kada se gotovo osjećalo u zraku što se sprema jer obrana neće još dugo izdržati sve žešće nalete neprijatelja. Već je nedostajalo hrane pa se gledalo da ono malo što je bilo prvenstveno dobiju pacijenti, a liječnicima i medicinskom osoblju što ostane.

"Bilo je groznih trenutaka. Bolnica je znala biti toliko bombardirana da ste mislili da se približava kraj svijeta. U jednoj takvoj situaciji, jedan ranjenik je počeo pjevati 'Glory, Glory, Aleluja' i svi su ga počeli slijediti. Bio je to iznimno emotivan trenutak u kojem smo bili toliko nemoćni, ali opet ujedinjeni“, priča ratna liječnica. Rat u Vukovaru pokazao joj je da ne postoje ljudske granice izdržljivosti. "Budite se s mišlju da će danas sigurno biti bolje jer od onoga što se proživjeli jučer jer gore ne može, onda kako dan odmiče vidite da može biti još gore i traumatičnije, ali mehanički nastavite raditi jer jedino u tome vidite neki smisao koji vas još drži i tako pomičete granice izdržljivosti do gotovo nemogućega", kaže. Po ulasku pripadnika JNA u krug bolnice bila je uplašena kao i svi jer nije znala što će se dalje događati. Iz Vukovara je izašla s konvojem koji je 20. studenoga napustio grad.

Pozdravljali se "vidimo se u Zagrebu", ali mnogi nisu tamo stigli

"Pozdravljali smo se s 'vidimo se u Zagrebu' ne znajući da mnogi neće dočekati sutra. Tek kada smo došli u Zagreb vidjeli smo da nekih nema, a kasnije smo saznali za njihovu tragičnu sudbinu i ubojstva na Ovčari", govori Semenić Rutko. Prolazeći u konvoju kroz razrušeno Sajmište prema Negoslavcima, bila je šokirana razmjerima uništenja. "Kada sam vidjela tu silinu i brojnost vojske koja nas je okružila i mjesecima pokušavala ući grad, shvatila sam da drugačije jednostavno nije moglo završiti“, priča liječnica. U rodni Vukovar vratila se 1999. godine. U ratnom Vukovaru izgubila je zaručnika, a otac i šogor završili su u srbijanskim logorima.

"Nakon povratka prvo sam radila u bolnici, a onda sam u vukovarskom Domu zdravlja osnovala Službu za primarnu zdravstvenu zaštitu žena. Nakon toga sam 2004. pokrenula vlastitu medicinsku ginekološku ordinaciju želeći doprinijeti Vukovaru, ali i dokazati sama sebi da život bez obzira na sve tragedije mora ići dalje. Nisam se željela prepustiti tuzi i žalovanju jer od toga nitko nema koristi". Ne želim biti teret sama sebi ni svom sinu, niti živjeti u 1991. godini. Ali, zaboraviti ne smijemo i stalno moramo pričati o tome što se ovome gradu dogodilo 1991. godine koliko god nam to bilo teško. Jer ako mi stariji ne prenesemo istinu na mlade naraštaje - tko će, kaže Mirjana Semenić Rutko.

vukovarska bolnica Vukovar Mirjana Semenić Rutko

