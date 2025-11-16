Večernji list
FOTO Torcida i Armada u istom duhu: Pogledajte kako navijači odaju počast žrtvi Vukovara
Uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, hrvatske navijačke skupine Torcida i Armada odale su počast poginulima emotivnim i snažnim gestama zajedništva.
Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL/ Nel Pavletić/PIXSELL
U Dugopolju je Torcida organizirala veliku bakljadu, pretvorivši noćno nebo u more crvenog plamena posvećenog herojima grada na Dunavu.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U Rijeci je Armada održala mimohod od murala Vukovar u Vukovarskoj ulici do Mosta hrvatskih branitelja na Delti, dostojanstveno i tiho, uz zastave i baklje koje su osvijetlile kolonu.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Oba grada poslala su poruku da se žrtva Vukovara ne zaboravlja bez obzira na boje, navijačke pripadnosti i kilometre razdvojenosti.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
