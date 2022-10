Incident na Filipinima: Zrakoplov proklizao prilikom slijetanja, završio pokraj piste

Zrakoplov Airbus A330 aviokompanije Korean Air doživio je nesreću tijekom slijetanja, a uzrok tomu navodi se kako su bili loši vremenski uvjeti.

Naime, zrakoplov je putovao od Seoula do Cebu na Filipinima kada se prilikom slijetanja nije uspio zaustaviti na pisti na vrijeme, te je otklizao na površinu pokraj, prenosi Croatian Aviation.

#BREAKING #SOUTHKOREA 🔴 SOUTH KOREA : #VIDEO AN AIRPLANE OPERATED BY KOREAN AIRLINES, AIRBUS A330-322 OPERATING FLIGHT HL7525 SKIDDED OFF THE RUNWAY while takeoff at MACTAN CEBU INTERNATIONAL AIRPORT due to bad weather #BreakingNews #UltimaHora #MactanCebu #Accident #Accidente pic.twitter.com/XdxUNaoxur

U samoj nesreći nije bilo ljudskih žrtava, a navodno je posada zrakoplova prije nesreće imala dva neuspješna pokušaja slijetanja. Svemu su uzrok bili nepovoljni vremenski uvjeti, zbog kojih je slijetanje bilo izuzetno otežano.

We had bad weather here in RPVM on the evening of 23Oct2022. This is in the runway 04 of @MactanCebuAirpt . pic.twitter.com/QZvA7xrtgh