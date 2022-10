Nezapamćena tragedija: Mramorne ploče prignječile klesara i radnika, čuli su se samo vrisak i plač

Trebao je to biti još jedan običan radni dan u klesarskom obrtu D. G. u Sisku, no završio je tragedijom u kojoj je smrtno stradao omiljeni galdovački klesar, obrtnik i susjed, a uz njega je život izgubio i 22-godišnji radnik. Njih dvojica su u 8.55, po tko zna koji put čineći isto, počeli s pripremom istovara kamiona kada su se teške mramorne ploče iznenada pomaknule i srušile na njih te ih poklopile. Ni brza reakcija prisutnih i susjeda, nažalost, nije mogla pomoći. Ubrzo su na mjesto tragedije stigli i ekipa hitne pomoći, policija i vatrogasci, ali dvojica mladih Siščana strašnu nesreću nisu mogla preživjeti.

Najbliže susjede uznemirila je buka, vrisak i plač koji su ukazivali na tragediju, a zvuci sirena ubrzo su naznačili svim Galdovčanima da se dogodilo nešto strašno.

– Tragedija je to, otišla su dva mlada života. Bio je susjed za poželjeti, tako dobar i vrijedan dečko – rekla je jedna susjeda.

Nesreća se dogodila u Ulici Risnjak gdje je D.G. imao skladište materijala. Iz tog skladišta su, prema potrebi, materijal prebacivali u radionicu udaljenu nekoliko stotina metara od mjesta nesreće. I ovaj put je unajmljeni kamion pred skladište dovezao pošiljku, koju je zatim viličarom trebalo prebaciti i složiti u skladište. Županijsko državno odvjetništvo morat će istragom utvrditi zašto su mramorne ploče, teške više tona, na cijeloj jednoj strani kamiona skliznule na nesretne muškarce te ih prignječile.

Kako doznajemo, s njima je inače trebao biti i treći radnik, no nije se osjećao dobro pa je ostao kod kuće.

– Naručivao je često materijal, posla je bilo jako puno, svi su cijenili njegove zlatne ruke i kod njega ugovarali spomenike, doista je bio majstor svoga zanata, a i dobar čovjek, dobričina velika. Znali su dečki to raditi, radili su to tisuću puta. Što se dogodilo ovaj put, nikome nije jasno. To vam je čista sudbina – rekao nam je jedan susjed.

Iza preminulog D.G. ostala je supruga i dvoje male djece. Očevid koji je provodila županijska državna odvjetnica Jadranka Huskić trajao je do kasnog popodneva.