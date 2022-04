Kakve veze ima Josipa Rimac sa slučajem ministrice kojoj prijete: Otvorila je Pandorinu kutiju, pali su preko mobitela

Poznavati ili imati nekog negdje tko može pomoći. To je modus operandi hrvatskog društva, države i politike koji je u zadnjih 30 godina doveden do savršenstva. Jer, ako ne poznajete tog nekog koji može nešto, nema šanse da ćete upisati dijete u vrtić, dobiti posao bez obzira na to jeste li za njega kvalificirani ili ne, proći na javnom natječaju, izvući neke državne novce za sebe ili svoje bližnje, dobiti državne potpore ili pitanja za polaganje državnog ispita... Nepotizam i klijentelizam postali su, nažalost, sastavni dio naših života, i to toliko da se već mogu nazvati sustavnim.