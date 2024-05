I Netanyahu zna da napad na Rafah neće poraziti Hamas

U Kairu su jučer nastavljeni pregovori o oslobađanju talaca i prekidu vatre u Gazi , o čemu se već mjesecima bezuspješno razgovara. Palestinski islamistički pokret Hamas poslao je svoju delegaciju u Kairo, u koji je već stigao i čelnik CIA-e William Burns, s obzirom na to da Sjedinjene Države, uz Egipat i Katar, posreduju u pregovorima. Predloženi plan predviđa 40-dnevno primirje u zamjenu za oslobađanje talaca, dok bi Izrael istodobno oslobodio dio palestinskih zarobljenika.

Amerikancima je stalo do zaustavljanja krvoprolića na Bliskom istoku zbog toga što izraelski pokolj palestinskih civila u Gazi postaje sve ozbiljniji problem za administraciju Joea Bidena kod kuće, dok je Egipat zabrinut zbog mogućnosti izraelskog napada na Rafah, u koji se sklonilo više od 1,5 milijuna Palestinaca, s obzirom na to da u slučaju napada Palestinci ne bi imali gdje potražiti spas osim na egipatskom Sinajskom poluotoku. Kako je izvijestio Wall Street Journal, Izrael je obavijestio Hamas da će pokrenuti ofenzivu na Rafah ako se dogovor o prekidu vatre i oslobađanju talaca ne postigne u roku od tjedan dana.

Plan za Gazu

Američki državni tajnik Antony Blinken poručio je uoči nastavka pregovora da je Hamas u ovom trenutku jedina prepreka primirju, naglašavajući istodobno da SAD ne podržava izraelski napad na Rafah, s obzirom na to da bi takav napad prouzročio "neprihvatljivu štetu". Prema Blinkenu, Izrael nije predstavio nikakav plan zaštite civila tijekom mogućeg napada, za koji izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da će se sigurno dogoditi, "sa sporazumom o primirju ili bez njega".

"Učinit ćemo sve da pobijedimo i porazimo svojeg neprijatelja", poručio je po tko zna koji put izraelski čelnik, iako su ga izraelski ministar obrane Yoav Gallant i načelnik stožera Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Herzl Halevi, kako piše Haaretz, izvijestili da je IDF sposoban osvojiti Rafah i degradirati Hamasove bataljune i infrastrukturu, ali da to neće rezultirati "potpunom pobjedom" nad Hamasom koju je Netanyahu obećao kada je, nakon napada Hamasa na Izrael, objavio rat Hamasu.

New York Times pak doznaje da izraelski dužnosnici ipak razmatraju poslijeratni plan za Gazu koji predviđa podjelu nadzora nad Gazom sa savezom arapskih zemalja koji uključuje Egipat, Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i Saudijsku Arabiju, kao i SAD, dok bi, zauzvrat, Izrael dobio normalizaciju odnosa sa Saudijskom Arabijom, najvažnijom arapskom državom. Plan je izradila skupina poslovnih ljudi, od kojih su većina Izraelci, čiji se identitet ne navodi, kako bi se osigurala povjerljivost ove faze razgovora. Nakon poslijeratne obnove Gaze pod izraelsko-arapskim nadzorom za sedam do deset godina predviđeno je izjašnjavanje stanovnika Gaze o tome žele li biti pod nadzorom ujedinjene palestinske uprave koja bi upravljala Gazom i Zapadnom obalom. Plan, u kojem nema Hamasa, zasad ne predviđa jasan put prema palestinskoj državi, što je za UAE i Saudijsku Arabiju temeljni preduvjet da bi se uopće i uključile u poslijeratno planiranje budućnosti Gaze.

Protiv palestinske države

Plan je još u prosincu predstavljen Netanyahuu, koji dosad nije ponudio jasnu viziju poslijeratne budućnosti Gaze, osim što je nagovijestio da Izrael planira zadržati kontrolu nad Gazom. Netanyahu se odlučno protivi bilo kakvoj ideji palestinske države, kao i većina izraelske javnosti, koja smatra da bi to predstavljalo nagradu Hamasu za teroristički napad i pokolj Izraelaca 7. listopada. New York Times navodi da neki analitičari i Netanyahuovi saveznici vjeruju da bi on možda ipak bio spreman ostaviti fiktivnu mogućnost izraelskog suvereniteta u zamjenu za važan sporazum o normalizaciji sa Saudijskom Arabijom , premda bi već i samo Netanyahuovo podržavanje plana koji ne isključuje stvaranje palestinske države vjerojatno dovelo do njegova pada.

