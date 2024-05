Kriza u redovima vlasti, Domovinski pokret zbog Milorada Pupovca prijeti raskidom koalicije s HDZ-om

Netom formiranu koaliciju HDZ-a i DP-a zatresla je u četvrtak prva ozbiljnija kriza, nakon što je za predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u kvoti vladajućih predložen prvi čovjek SDSS-a Milorad Pupovac. Tko ga je na tu funkciju predložio, odgovor ovisi o tome koga se pita. U DP-u prepričavaju kako su s HDZ-om već bili dogovorili podjelu mjesta po saborskim odborima, kad su predsjednika njihova kluba Igora Peternela pozvali u HDZ-ov klub, kako bi mu priopćili da HDZ na toj funkciji vidi Pupovca. Obrazloženje je bilo da su to mjesto uvijek popunjavali zastupnici nacionalnih manjina te da je Pupovac njihova volja, no Peternel im je odmah uzvratio kako je to DP-u neprihvatljivo i o svemu obavijestio vrh stranke. Uslijedili su, kažu izvori iz DP-a, pozivi Andreju Plenkoviću i Gordanu Jandrokoviću sa zahtjevom da HDZ odustane od ovog nauma, a zatim i šire konzultacije, a kako su one završile, u trenutku zaključenja ovog izdanja još nije bilo poznato.

Nakon što smo informaciju da HDZ na čelo Odbora predlaže Pupovca, koju nam je službeno potvrdio glavni tajnik DP-a Josip Dabro, objavili na Večernjakovu portalu, stigla je i reakcija iz HDZ-a, u kojoj se tvrdi kako prijedlog zapravo nije HDZ-ov.

VEZANI ČLANCI:

“Netočan je navod da je HDZ predložio Milorada Pupovca za predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Predsjednika tog Odbora predlaže Klub manjina, što je redovita praksa bila i u prijašnjim sazivima Hrvatskog sabora i oni će o tome donijeti svoju odluku nakon što obave konzultacije. Mi ćemo podržati njihov prijedlog uvažavajući i stav partnera, DP-a i drugih stranaka koje su dio parlamentarne većine”, napisao nam je Marko Milić, glasnogovornik Vlade RH.

Odgovor na dodatno pitanje na osnovu čega je onda DP zaključio kako HDZ na čelu Odbora želi baš Pupovca nismo dobili pa je sva prilika da je Pupovčevo imenovanje bilo na stolu i da HDZ o njemu ozbiljno razmišlja, a hoće li se realizirati, moglo bi se pokazati već danas, na sjednici Odbora za izbor i imenovanja, koji Saboru predlaže rješenja za popunjavanje svih funkcija po radnim tijelima.

Odnos prema SDSS-u od početka je vrući krumpir na relaciji HDZ–DP, jer je u pregovorima o novoj većini i Vladi jedan od glavnih zahtjeva DP-a bio da SDSS-a u vlasti ne bude ni u tragovima. Iako nevoljko, Plenković se na kraju morao odreći vjernog partnera, a izbacivanje SDSS-a iz svih kombinacija DP-u od tada služi kao obrana od kritika da su u pregovorima odustali od svega za što su se zauzimali pred parlamentarne izbore. U četvrtak su zbog toga oštro reagirali na ideju o Pupovčevu imenovanju, jer bi njegov dolazak na funkciju u kvoti vladajućih značio da je SDSS, usprkos svemu, dio većine. Čitava priča zato je vraćena Klubu nacionalnih manjina, koji sada treba odlučiti pod nemalim pritiskom. Odustanu li manjinci od Pupovca, očuvat će većinu i time izići u susret Plenkoviću, no ostat će dojam da je HDZ po drugi put u vrlo kratkom roku morao popustiti pred ultimatumom novog partnera. Zbog toga je pomalo nejasno kako se najveća stranka dovela u tu poziciju, u kojoj će se, ustraju li manjinski zastupnici u prijedlogu da na čelo Odbora dođe baš Pupovac, morati osloniti na ruke lijeve opozicije, riskirajući opstanak koalicije. A što bi u toj situaciji napravili zastupnici SDP-a ili Možemo zasad nije poznato. Iz SDP-a su nam danas poručili samo kako će pričekati formalni prijedlog imenovanja pa će onda odlučiti kako se postaviti.

VIDEO Pupovac: Ovo s Milanovićem se ne bi smjelo zaboraviti, politički ekstrem zato je došao u mainstream