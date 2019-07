I Dejan Jović želi biti kandidat za predsjednika države?

Profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti Dejan Jović navodno bi se mogao uključiti u utrku za predsjednika Hrvatske, i to kao kandidat SDSS-a. Prema pisanju Novog lista Jović je navodno jako zainteresiran za to da postane prvi kandidat za predsjednika RH iz redova nacionalnih manjina, ali u kuloarima se također šuška da je to njegova osobna ambicija te da predsjednik SDSS-a tom idejom nije previše oduševljen.

Milorad Pupovac nam je na pitanje jesu li točne glasine da će SDSS imati prvi put svoga kandidata za predsjednika države i da bi to mogao biti upravo Dejan Jović kazao da se o tome u SDSS-u nije niti razgovaralo, a kamoli da je o tome donesena odluka. Pupovac je dodao i da ima još dosta vremena za takve odluke i da se one neće donositi prije rujna.

U slučaju da Jović doista istakne svoju kandidaturu za predsjednika države, nema sumnje da bi uzeo jedan dio potencijalnih glasova Zoranu Milanoviću kojem će biračko tijelo “grickati” i Dalija Orešković koja je nedavno istaknula svoju kandidaturu, kao i Katarina Peović iz Radničke fronte. Dovoljno je pogledati zadnji CRO Demoskop u kojemu je Milanovićev rejting 22,3 posto, dok mu trećeplasirani Miroslav Škoro sa 17,8 posto “puše za vratom”. Koliko će mu uzeti Dalija Orešković tek će se vidjeti. Naime, tim istraživanjem ona nije obuhvaćena jer tek je objavila svoju kandidaturu, a tek ćemo vidjeti koliko bi mu mogao uzeti Jović.

Milanović je vjerojatno i sam računao na potporu SDSS-a. Naši izvori kažu da je planirao i razgovor s Miloradom Pupovcem na tu temu tako da bi mu Jovićeva kandidatura u prvom krugu ipak mogla pomrsiti račune.