Hrvatski znanstvenik izračunao vjerojatnost smrtnosti od koronavirusa

Igor Štagljar, hrvatski znanstvenik sa sveučilišta u Torontu, napisao je na Facebooku status o koronavirusu u brojkama, a kojim je objasnio koliko je virus opasan i zarazan. Počeo je podatkom o tome kako je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da postoji 79.300 ukupno zaraženih virusom COVID-19. Od toga je većina njih, čak 77.000 u Kini, od kojih je opet većina zaraženih u Wuhanu.

Evo što je još napisao:

"Wuhan ima 11 milijuna stanovnika. Pretpostavimo da su od gore navedenih 77.000 zaraženih svi u Wuhanu. 77.000/11.000.000 = 0.007 x 100 = 0.7 Dakle, 0.7% stanovnika Wuhana je zaraženo, a 99.3% stanovnika tog grada nema virus. Govorim o gradu odakle je krenula epidemija!

Također, ne zaboravimo da je preko 10.000 ljudi u međuvremenu preboljelo virus. Dakle trenutna brojka oboljelih nije 79.300 nego 79.300 – 10,000 izliječenih (i minus 2500 umrlih) tj. trenutno ima debelo ispod 70.000 zaraženih, a ne 79.300.

No što je sa smrtnosti od koronavirusa?

Ako ste stariji od 80, godina, a zaraženi ste COVID-19 virusom, šansa da umrete je 14.8%. Što opet implicira da će 85.2% ljudi ozdraviti. Ako ste stari između 50 i 60 godina, imate 1.3% šanse umrijeti ako ste, ne daj Bože, zaraženi virusom. Za mlađe od 40, šansa je 0.2%, dakle 99.8% mlađih od 40 godina, koji se zaraze, ozdravit će.

Ali ovdje je caka: to je samo ako se inficirate koronavirusom! Šansa da se zarazite, na temelju skoro tromjesečne epidemije na izvoru zaraze u Wuhanu, samo je 0.7%. Dakle 99.3% šansa je da virus nikada neće dospjeti do vas. Na tih 0,7% tek idu postotci, pa tako, ako imate 85 godina, imate 0.7% šanse uopće pokupiti virus, pa ako ga pokupite, imate još 14.8% šanse umrijeti od njega, odnosno ukupno imate 0.103% šanse umrijeti od tog virusa. To znači da je šansa da nećete umrijeti od tog virusa čak 99.897% !

Za jednog 45-godišnjaka, te dvije šanse pomnožene iznose 0.0028% da će ih koronavirus ubiti. A 99.9972 da neće. Za jednog 35-godišnjaka vjerojatnost da će umrijeti od ovog virusa je 0.0014%. A da neće umrijeti je 99.9986%. Pazite, to je 0.7% da ga uopće dobijete i 0.2% da umrete od njega, ako ste mlađi od 40 godina.

Usput, Kina ima 1.386,000.000 stanovnika. Zaraženo je njih 77.000. na 1.4 milijarde Kineza, što je samo 0.0055% svih Kineza. To znači da u zemlji odakle virus dolazi 99.9945% stanovništva NEMA virus i da, ako posložite 10.000 Kineza, pet će ih imati virus a 9995 neće. Eto koliko je virus zarazan", napisao je Štagljar na svojem Facebooku.

VIDEO Upute Ivana Đikića što treba činiti kod pojave koronavirusa

Tema: Koronavirus

Zaraženi brat blizanac radi u HEP-u. 15-ak kolega obaviješteno da ne dolaze na posao

Liječnik i tehničar u kućnoj izolaciji: U petak su u Ericssonu bili na dobrovoljnom darivanju krvi

'Oboljeli je autobusom putovao iz Italije, provjeravamo sve putnike'