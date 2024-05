Hrvatski telekom diže cijene svojih usluga, objavili kada možete očekivati uvećane račune

Hrvatski Telekom odlučio je i ove godine podići cijene svojih usluga na temelju indeksne klauzule. Učinit će to s 1. srpnja, a stopa uvećanja iznosi 6,5 posto, izvijestili su. To znači da će prvi uvećani računi za 6,5 posto za fiksne i mobilne usluge stići tijekom kolovoza na adrese njihovih korisnika. S obzirom na to da je Iskon tek brend Hrvatskog telekoma, to se odnosi i na sve korisnike tog brenda. Lani je HT svoje cijene povisio 1. listopada, i to za 5 posto.

Podsjetimo, telekomi imaju pravo, na temelju službene godišnje prosječne stope inflacije za prošlu godinu koju sredinom siječnja redovito objavljuje Državni zavod za statistiku, a ove godine iznosi 8 posto, automatizmom podići cijene svojih usluga. U praksi to znači da pretplatnici telekom operatora, kada je riječ o podizanju cijena na temelju inflacijske klauzule, nemaju pravo besplatno raskinuti ugovore.

Iz Hrvatskog Telekoma objasnili su ovaj potez te kažu: "Usklađenje s inflacijom nužni je odgovor na negativne inflatorne učinke kako bi HT zadržao visoke razine ulaganja u ključnu mobilnu i fiksnu infrastrukturu te usluge, a koja su prošle godine iznosila 361,4 milijuna eura".

A po pitanju cijena, dodatno kažu: "Uvećanje cijena od 6,5% primjenjivat će se isključivo na mjesečne naknade fiksnih i mobilnih tarifa, paketa i opcija definiranih službenim cjenicima HT-a. Na ostale stavke računa kao što su: cijena minuta, poruka ili prometa, jednokratne naknade, rate za uređaje – navedeno usklađivanje cijena neće se primjenjivati i te cijene ostaju neizmijenjene".

Inače, A1 Hrvatska prvi je telekom koji je ove godine podigao svoje cijene, i to s 1. lipnja, a njihov postotak poskupljenja iznosi 6,9 posto. Prošle godine A1 također je bio prvi te je povećao cijene za 8,5 posto u srpnju 2023. Telemach je to odradio u kolovozu 2023. uz povećanje za 8,3 posto, a HT je bio posljednji i s najmanjom stopom poskupljenja, učinili su to u listopadu 2023., dok je stopa iznosila pet posto.

