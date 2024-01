Tko su novi ljudi na čelu najjačih telekom kompanija

Tek otpočela godina bit će godina promjena na čelnim pozicijama dviju najjačih kompanija u telekomunikacijskom sektoru u Hrvatskoj. Odlaze predsjednici uprava, i to Kostas Nebis iz Hrvatskog Telekoma i Jiří Dvorjančanský iz A1 Hrvatska. Na njihova mjesta dolaze Nataša Rapaić u Hrvatski Telekom, odnosno Dejan Turk u A1.

Jiří Dvorjančanský nakon jednog desetljeća na mjestu predsjednika Uprave napušta kompaniju 1. lipnja 2024. godine, izvijestili su u utorak iz A1 Hrvatska. Posljednji, dvogodišnji mandat istekao bi mu početkom kolovoza, no na vlastiti zahtjev, zbog privatnih razloga, tražio je raniji odlazak iz tvrtke. S obzirom na to da je prethodno odradio dva uzastopna četverogodišnja mandata te da od početka živi na relaciji Prag – Zagreb, često su se pojavljivale špekulacije o njegovu odlasku. Ovaj put ispale su točne, a odabrao je ne nastaviti karijeru u kompaniji, točnije u grupi A1 Telekoma. Hrvatski Telekom pak, nedavno, prije samo mjesec i pol dana, izvijestio je o promjeni čelnog čovjeka kompanije. Kostas Nebis, koji je na mjesto predsjednika Uprave stigao u proljeće 2019., vraća se kući, u Grčku. Za razliku od Jiříja Dvorjančanskog, on će nastaviti karijeru u sklopu matične kompanije, Deutsche Telekom grupe, i preuzeti funkciju predsjednika Uprave OTE grupe u Grčkoj.

Tko su novi ljudi koji će zasjesti na njihova mjesta? Nakon Dvorjančanskog, matična kompanija odlučila je da će to mjesto pripasti Dejanu Turku. On je dosad imao dvojaku funkciju, predsjednika uprava A1 Slovenija i A1 Srbija, a sada uz novu ulogu čelnog čovjeka A1 Hrvatska zadržat će i poziciju predsjednika Uprave A1 Slovenija, dok će napustiti čelnu poziciju sestrinske tvrtke u Srbiji. Sjedište te objedinjene funkcije predsjednika Uprave za dvije države bit će u Zagrebu, kaže se u priopćenju A1 Hrvatska.

Kako se da iščitati, klaster Slovenija i Srbija se razbija, zbog novih funkcija, te se po toj logici oformljava novi: Hrvatska – Slovenija. Dejan Turk inače je rođen 1967. u Mariboru, a posljednjih deset godina živio je, s obzirom na funkciju, u Beogradu.

Kada se radi pak o Hrvatskom Telekomu, ondje su za novu čelnu poziciju birali, čini se, unutar kuće. Odabrali su dugogodišnju članicu uprave Natašu Rapaić. Rođena je 1969. godine u Zagrebu, a 1993. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, dok je diplomu iz poslovnog upravljanja (MBA) stekla 2000. na IE u Madridu.

