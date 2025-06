Hrvatski je nacionalizam provincijalan i treba Srbiju da Hrvate potakne da nešto rade

Proces je zapravo gotov. Dugo smo ulazili, ili se vraćali, u svijet u kojem će sila, snaga, moć i goli interes biti jedino što nekoga obvezuje ili vodi, kaže nam prof. dr. Tvrtko Jakovina s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Razgovor za Obzor počeli smo najaktualnijom temom, stvaranjem novog svjetskog poretka koji nam se odvija pred očima, gotovo da ga pratimo u realnom vremenu.



Što se to događa, kakvo to resetiranje ili redizajniranje svijeta upravo gledamo? Nije to, znate, nešto osobito novo; naravno da je američka odluka da bombardira Kambodžu ili Laos dok vodi rat u Vijetnamu također inspirirana zaštitom interesa i mogućnošću da to učinite razmjerno jeftino. Ipak, postojala je želja da stvari budu tajnije. Sovjeti, primjerice, nisu intervenirali u Angoli na strani i danas vladajućeg MPLA u Luandi prije no što je država 11. studenoga 1975. stekla neovisnost o Portugalu. Intervenirali su Kubanci, sami. Sve što gledamo događalo se i prije, ali mnoge su druge zemlje, napose male, zazivale UN, zazivale međunarodno pravo, tražile da se svijet uredi. Nije se uredio, a sada je postalo jasno da smeta i samo pozivanje na međunarodno pravo. Ironično, ali znanost o prošlosti pokazala se ovim puno korisnija od mnogih drugih društvenih znanosti, prava ili politologije. Pokazalo se da svemu treba pristupati od slučaja do slučaja.