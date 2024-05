'Hrvatski Escobar' i treći put oslobođen optužbi za pranje novca

I treći put, ishod za Stjepana Prnjata, kojeg zovu i "hrvatskim Escobarom, je isti. Iako ga USKOK, kao i članove njegove obitelji, tereti za pranje novca, svi oni su i na trećem, ponovljenom suđenju nepravomoćno oslobođeni tih optužbi. Osim Prnjata, tih su optužbi nepravomoćno oslobođeni i njegova majka Lucija, sestra Blanka, bivša supruga Suzana Prnjat te Anđelka Vukojević.

Što se tiče optužbi koje se Prnjatu i članovima njegove obitelji stavljaju na teret, USKOK ga je opetovano teretio da je od 2005. do 2007. oprao 3,6 milijuna kuna i 1,9 milijuna eura novca koji je, smatra USKOK, zaradio na trgovini drogom. Optužbe za pranje novca ostatak su postupka koji je svojedobno protiv njega vođen u Rijeci. Na Županijskom sudu Rijeci bio je oslobođen optužbi, a kada je presudu ukinuo Vrhovni sud, suđenje je izmješteno u Zagreb, gdje su on i članovi njegove obitelji opet bili nepravomoćno oslobođeni optužbi 2018. U obrazloženju presude tada je navedeno da se Prnjatu zbog zloporabe droge sudilo u Italiji, te da je paralelno s tim u Hrvatskoj vođen postupak zbog pranja novca. Na ponovljenom suđenju koje je sada okončano nepravomoćnom oslobađajućem presudom, zagrebački Županijski sud ponovo je smatrao da pranje novca nije dokazno.

Inače, presuda iz talijanskog Trenta bila je temelj optužbe protiv Prnjata i njegove obitelji za pranje novca. No u toj presudi stajalo je da optužba nije dokazala pranje novca. Prnjat je u Italiji bio osuđen na 10 godina i osam mjeseci zatvora, a bila mu je izrečena i novčana kazna od 40.000 eura. Uz to mu je zaplijenjena imovina vrijedna oko 500.000 eura, s time da mu je naknadno dio te imovine vraćen. U obrazloženju presude talijanskog suda stajalo je da je Prnjat prije inkriminiranog vremena posjedovao zakonito stečena financijska sredstva. Radilo se o 1,7 milijuna kuna koji su bili uloženi u gradnju stambenog objekta. Talijanski je sud zaključio da nije bila riječ o novcu stečenom preprodajom droge.

Nadalje, talijanski je sud utvrdio i da nije bilo sporno da je Prnjat na bankovnom računu u Sloveniji u jednom trenutku imao oko pet milijuna eura, no sud je smatrao da optužba nije dokazala da je taj novac zaradio preprodajom droge. Talijanski sud zaključio je i da optužba nije dokazala da je Prnjat stan u Lovranu i brod kupio novcem od preprodaje droge. Prema talijanskoj presudi, Prnjat je na preprodaji droge zaradio oko 60.000 eura, a dio preprodaja za koje su ga teretili nije utvrđen. No USKOK je očito smatrao i dalje smatra da je Prnjat s članovima obitelji prao novac od trgovine drogom, pa su on i članovi njegove obitelji ponovo završili na optuženičkoj klupi.

USKOK je tvrdio da su još u studenom 2005., Prnjat i njegova majka Lucija, te sestre Blanka i Anđelka, kao i supruga Suzana, počeli polagati novac na račune u raznim bankama u Hrvatskoj. Zatim je, prema optužnici, Prnjat sredinom 2007. oročio 736.000 eura, da bi njegova majka Lucija nekoliko mjeseci kasnije, oročila još 437.000 eura. Ova, te sva ostala Prnjatova oročenja koja su istražitelji pronašli na bankovnim računima u Hrvatskoj potječu, prema optužnici, od prodaje droge. Prnjatova supruga Suzana oročila je, tvrdi USKOK, nešto više od 22.000 eura poslovnici Volksbanke u Rijeci. Taj novac i pronađen je na njezinom računu.

- Istina je da sam oročila novac u banci u Rijeci, no na njega sam položila dio svoje zarade - kazala je Prnjatova supruga tijekom suđenja. U svom iskazu je priznala i da je potpisala ugovor o leasingu jahte "Azimut 40/43" vrijedne 455.870 eura. Taj je ugovor potpisala kao primatelj leasinga, dok joj je muž bio jamac. Uplatili su 1. lipnja 2006. polog od 149.000 eura, dok su od 1. srpnja 2006. do 1. studenog 2007. uplatili još 90.000 eura u ratama. USKOK sumnja da je i na ovaj način opran dio novca od droge.

- Potpisala sam ugovor za tu jahtu, ali nisam uplaćivala rate - kazala je Suzana Prnjat, koja trenutno živi i radi u Njemačkoj.

Što se tiče Prnjata, on je u ožujku 2018. uhićen u Sloveniji u sklopu akcije Nana, pod sumnjom da je sudjelovao u krijumčarenju 100 kilograma kokaina iz Južne Amerike. Slovenija ga je malo nakon toga izručila Hrvatskoj, kako bi mu se u tom postupku moglo suditi. I za to je osuđen. Priznao je krivnju i nagodio se s USKOK-om, pa je u lipnju 2019. osuđen na devet godina zatvora i oduzeto mu je četiri milijuna kuna. Tu kaznu trenutno služi, no kada je izručen iz Slovenije izručen je samo za jedan predmet.

U vrijeme njegovog izručenja protiv njega se vodio postupak za pranje novca i krivotvorenje dokumenata, a kada je izručen nije se tražilo i da ga se za to izruči. Niti da se on s tim suglasi. Da te suglasnosti nema shvatio je Vrhovni sud, kada je ukinuo nepravomoćnu presudu iz rujna 2018. kojom je Prnjat oslobođen optužbi. Pa kada mu je 2023. počelo suđenje, prvo se od Slovenije morala tražiti suglasnost da se Prnjatu, osim za krijumčarenje droge, za što je i osuđen, sudi i za krivotvorenje dokumenata i pranje novca. Tek kada je iz Slovenije došlo to odobrenje, mogao je ponovo sjesti na optuženičku klupu. Kako bi po treći put bio oslobođen.

