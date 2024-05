Za Medića traže 20 godina zatvora: 'Prepoznao sam ga iz logora Stajićevo, bez imalo dvojbe'

Potresne ispovijesti vukovarskih branitelja o zvjerstvima u srbijanskim logorima nakon pada grada, ali i teza obrane da je na optuženičkoj klupi pogrešan čovjek, obilježile su suđenje umirovljenom vojnom sucu i majoru JNA Vojislavu Mediću koje se upravo privodi kraju na Županijskom sudu u Osijeku. Tereti ga se da je, kao ispitivač u logorima, zlostavljao zarobljene branitelje Vukovara . Proces je pod budnim okom i hrvatske i srbijanske javnosti i medija koji prate svaku raspravu.

Tužiteljstvo je u četvrtak u završnoj riječi zatražilo za Medića 20 godina zatvora, što je maksimalna kazna po zakonu koji je vrijedio u doba počinjenja kaznenog djela. Svoju završnu riječ u utorak će na osječkom sudu iznijeti i sam Medić pa slijedi izricanje presude.

Napunit će se 6. lipnja dvije godine otkako je Vojislav Medić iz Beograda uhićen na graničnom prijelazu Tovarnik, kada se iz Srbije zaputio u Hrvatsku. Često je, inače, dolazio u našu zemlju kako bi posjetio roditeljsku kuću kod Donjeg Lapca. Toga je dana pak uhićen i od tada je u istražnom zatvoru u Osijeku. Od početka suđenja tvrdi kako je riječ o zamjeni identiteta i da zločine koji mu se stavljaju na teret nije mogao počiniti jer je u inkriminirano doba bio na svom radnom mjestu suca istrage na Vojnom sudu u Beogradu. Proces je stoga obilježio niz kontroverzi.

U javnosti dobro poznat vukovarski branitelj Tomislav Josić prisjetio se lani iskustva iz logora Stajićevo.

– Ispitivač mi se predstavio kao Medić rekavši da zna sve i da je bio na Trpinjskoj kod Blage Zadre. Udario me desetak puta pendrekom po butinama. Pokazivao mi je iskaze prethodnih zatvorenika, tvrdio da su oni sve rekli, a onda su me poslali u podrum i rekli stražarima da me tamo podsjete na ono što sam radio u Vukovaru. Pretukli su me po cijelom tijelu, od tada više nemam nikakav osjećaj u tabanima – rekao je Josić.

Kada je Vojislav Medić uhićen, široj javnosti poznati vukovarski branitelj Tomislav Josić pozvan je na prepoznavanje.

– Prepoznao sam optuženog kao ispitivača iz logora Stajićevo, bez imalo dvojbe – istaknuo je on na sudu.

Na prepoznavanje u policijsku postaju pozvan je svojedobno i branitelj Stipo Mlinarić , saborski zastupnik Domovinskog pokreta, no Medić je tom prilikom odbio izaći pa ga nije tada ni vidio. Branitelji, naime, tvrde kako su osobu pod prezimenom Medić upoznali u ljeto 1991. u stožeru Blage Zadre, gdje im je predstavljen kao ispomoć iz Zagreba. Ugledali su ga kasnije, navode, u logoru, gdje ih je ispitivao. No je li to isti Medić, koji sjedi i na optuženičkoj klupi?

– Da je Vojislav Medić osoba koja je ispitivala zatočene branitelje, proizlazi iz iskaza više svjedoka koji su ga vidjeli i prije zarobljavanja u Vukovaru, u stožeru Blage Zadre. Petorica su ga svjedoka kao takvog i prepoznala nakon uhićenja 2022. godine, a bilo bi ih i više da optuženi nije odbio sudjelovati u daljnjem prepoznavanju. Svjedoci su govorili detaljno o tome što je bilo u logorima, ali i o njegovu boravku u Vukovaru, iz kojeg je netragom nestao 14. rujna 1991., kada je uslijedio veliki napad na grad. Potom su ga ponovno sreli u logorima, gdje im se i predstavljao, s nekima se i prisjećao susreta u Vukovaru – naglasila je u završnoj riječi tužiteljica Mirjana Zubčević.

Vojislav Medić proteklog je ponedjeljka 50 minuta izlagao dokumente koji bi, po njemu, trebali dokazati da je u to doba radio svoj posao u Beogradu.

– On od prvoga dana, još u policiji, kada je priveden, kaže: "Ljudi, vi ste se zabunili!" I to tvrdi cijelo vrijeme i pruža stotine dokaza. No i dalje se tvrdi da je on, valjda prekovremeno, radio kao ispitivač u logorima – istaknuo je u završnoj riječi Medićev odvjetnik Tomislav Filaković.

No tužiteljstvo ističe kako je između Beograda i logora sat vremena vožnje automobilom pa zapisnici o ispitivanju uhićenika na Vojnom sudu nisu dokaz da nije u jednome danu mogao biti na dvije adrese. Pred sam kraj suđenja Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku izmijenilo je optužnicu pa je broj žrtava koje se Mediću stavljaju na teret smanjen za sedam. Ispitivao je i zlostavljao, tereti ga se, ukupno 21 hrvatskog branitelja. Izbačeni su i zločini iz logora u Nišu pa ga se tereti za one u Stajićevu i u Srijemskoj Mitrovici.

