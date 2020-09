Hrvatska se zalaže za kartu rizičnih zona po regijama

COVID problematika i njene implikacije bili su tema današnje video konferencije ministara država članica Europske unije zaduženih za sektor turizma. Sudionici su izrazili spremnost na koordinaciju u donošenju mjera za osiguranje nesmetanog kretanja državljana zemalja članica EU, te održavanje povoljne epidemiološke slike unutar EU. Ministri su izmijenili mišljenja oko nacionalnih procedura koje se odnose na ograničenja kretanja unutar samih zemalja članica.

- Republika Hrvatska započela je tijekom predsjedanja Vijećem Europske unije s proaktivnom komunikacijom vezanom uz problematiku uzrokovanu pandemijom COVID-19, veseli me da danas nastavljamo raspravu jer je upravo sektor turizma znatno pogođen pandemijom. Želja nam je prije svega staviti naglasak na osiguravanje mogućnosti slobodnog kretanja za sve državljane EU unutar EU i Šengenskog prostora kako bi osigurali nastavak gospodarskih aktivnosti, odnosno turizma. Za Republiku Hrvatsku iznimno je važno da se na razini EU pripremi kartografija rizičnih područja pojedinačno za zemlje s njihovim regijama s obzirom da epidemiološka slika varira unutar zemalja i njihovih županija - komentirala je hrvatska ministrica turizma is porta Nikolina Brnjac.

Na konferenciji se razgovaralo i mogućnostima potpore za turistički sektor kroz povlačenje sredstava iz fondova EU kako bi se osigurao brži oporavak sektora u kojem su diljem Europe ugrožena radna mjesta.

- Moramo uzeti u obzir dugoročne posljedice krize na turizam i istražiti veze sa zelenom i digitalnom tranzicijom kako bismo izgradili jače, održivije i otpornije turističko gospodarstvo. Hrvatska čvrsto podržava mjere koje će umanjiti negativni ekonomski utjecaj krize COVID-19, posebno one usmjerene na očuvanje radnih mjesta u turističkom sektoru, ali i one povezane s budućom otpornošću sektora. Stoga pozdravljamo mogućnosti za podršku sektoru kroz novi višegodišnji financijski okvir i program Next Generation EU - riječi su hrvatske ministrice.