Hrebak: Nemam problem surađivati sa Zekanovićem. Koalicija za EU izbore? I Puljak dolazi u obzir

76 ruku je dovoljno – rekao je Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i gradonačelnik Bjelovara novinarki Večernjeg lista Ivi Boban Valečić u Političkom intervjuu tjedna, komentirajući stanje u vladajućoj koaliciji i odlazak Reformista iz nje.

„To smo već i pokazali nakon samih parlamentarnih izbora 2020. kad smo jedva složili koaliciju sa 76 zastupnika. To su me isto pitali i tada i mediji, kako planiramo funkcionirati, i rekao sam „puno bolje nego da nas je 86 koji previše traže“. HSLS je vrlo odgovorna stranka, institucionalna od početka države i znamo svoju odgovornost. Vidite da u ove dvije godine nismo tražili nikakve funkcije i sinekure. Imamo tri državna tajnika i to je sve. Svjesni smo odgovornosti u ovim vremenima punim izazovima. I vjerujte ovih 76 bit će puno čvršći zajedno nego da je 86, ali onih koji imaju drugačije interese od boljitka države. Tako da mislim da je i dobro za državu da nas je „samo“ 76“ – pojasnio je Hrebak.

Komentirao je i činjenicu da i ta minimalna većina ima probleme poput bivšeg gradonačelnika Velike Grice Dražena Barišića, koji ima optužnicu. Hrebak se složio da je to problem.

„Ne treba bježati od toga i praviti se da nije problem. Međutim, njegov je mandat, on ga je osvojio i može s njim činiti što želi. Po prvim informacijama vidim da će on i dalje podržavati vladajuću koaliciju. Da će nama zbog toga što ima optužnicu i u Saboru je, biti ugodno – neće, no u ovom trenutku je bitna stabilnost zemlje. Nadam se da tu neće biti nekih igara „ispod stola“. Važna nam je stabilnost, ali slažem se da će biti problema zbog takve percepcije njega kao saborskog zastupnika.“ – rekao je bjelovarski gradonačelnik koji ipak Silvanu Hrelja, koji je u Sabor ušao s liste SDP-a, a podržava HDZ od etikete „žetončića“ opravdava time što Hrelja predstavlja specifičnu populaciju Hrvatske.



„On predstavlja jednu specifičnu populaciju – umirovljenike. Njima je važno da su uz vlast i tako ga mogu opravdati, u neku ruku. No, on je napravio u ovo vrijeme nešto za sve te umirovljenike. Pozicija je puno bolja umirovljenika sada dok je u vlasti, nego prije dok je bio u oporbi.“ – smatra čelnik HSLS-a koji misli i da bilo kakvi izbori ne bi ništa promijenili.

Komentirajući principijelnost, kazao je kako suradnja s Hrvojem Zekanovićem sada nije problem.

„Nemam problem surađivati s ovim Hrvojem Zekanovićem koji se u zadnjih godinu dana znatno promijenio. Imamo mi širu sliku – surađujemo odlično i s Marijanom Petir koja je puno desnija od HDZ-a.“ – rekao je Hrebak potvrdivši da je potpisao zahtjev SDP-a vezano uz pitanje pobačaja, no smatra da njihov potpis neće puno promijeniti jer nema šanse da njihov zakonski prijedlog prođe zbog situacije u Saboru, no da bi isto potpisao i da je njegov glas u Saboru ključni za to pitanje.

„Mi, HSLS, nemamo pravo za izbor u takvim slučajevima. Ako HSLS želi i dalje biti liberalna stranka, mora se izjašnjavati potpuno jasno na ovakvim stvarima, poput ove koja se tiče prava žene. Pravo izbora je u osnovnim postulatima naše stranke i jasno da ćemo to podržati. Ne samo žena, nego i nacionalnih manjina, seksualnih manjina.“ – rekao je Hrebak podsjetivši da su inzistirali i na situaciji s Hrvatskom gospodarskom komorom.

„Na kraju smo uspjeli reformirati HGK nakon 30 godina. Inzistirali smo i na uvođenju transparentnosti u proračune išto će biti, vjerujem, najesen konačno riješeno. Na nekim stvarima koje su temelj HSLS-a nema ustupaka prema koalicijskom partneru. Srećom, tih stavri nema puno i vjerujem da neć biti puno ni do kraja mandata.“ – dodao je hrebak koji je zadovoljan suradnjom s HDZ-om što smatra i dobrim za hrvatskod ruštvo u cjelini.

„ Ponekad moram odustati od 100 postotne principjelnosti, a kako bi se napravile neke bolje stvari. Priznajem da te stvari nisu ugodne. Držali smo većinu u nekim kritičnim situacijama, počevši od Agrokora. Želimo biti odgovorni, nije to možda uvijek najbolje za stranku, no bitna je država. Na kraju građani će to ocijeniti na idućim izborima. Mislim da je sada dobro za društvo što HDZ ide s nama, liberalima, i manjinama. Snažni HDZ treba državi i društvu, HDZ koji ne ulazi potpuno udesno i to je dobro za državu, a suradnja s nama i manjinama je jamstvo da se zadrže i temeljna ljudska prava na europskoj razini. To nam je bitno kao liberalima, i zato surađujemo s HDZ-om. To možemo postići samo s većim partnerima – ili SDP-om ili HDZ-om. U ovom trenutku partner je HDZ jer smatram da kombinacija liberala, manjina i ovakvog HDZ-a preslikava ispravnu sliku u društvu“ – zaključio je Hrebak koji je rekao i da je još rano govoriti o nekim predizbornim koalicijama za parlamentarne izbore, no da vjeruje kako će za EU izbore pokušati formirati liberalni blok.

„Vjerujem da ćemo za EU izbore uspjeti to postići. S liberalnim stranakam uvijek sam spreman za suradnju, no samo je pitanje jesu li ostale liberalne stranke spremne s drugim sličnim. Puljak isto dolazi u obzir, sjajan rezultat je ostvario u Splitu. Split je odličan uspjeh za liberale i liberalnu scenu u Hrvatskoj.Njemu se ne sviđa naša suradnja s HDZ-om, ja mislim da su otišli malo previše ulijevo. No, sve to ne znači da ne možemo sjesti i pokušati se dogovoriti ubuduće.“ – rekao je Hrebak.