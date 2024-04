Medicinska sestra otkrila 6 stvari koje ljudi rade na samrtnoj postelji: 'Bila sam šokirana'

Vidjeti da je netko došao do kraja svog života može biti nevjerojatno uznemirujuće, pogotovo kada počne pokazivati ​​čudno ili neobjašnjivo ponašanje. Ipak, sve je to normalno, jer je medicinska sestra objasnila da zapravo postoji šest stvari koje su 'nezamislive', ali se događaju kad je netko na samrti, piše LADBible.

Julie McFadden registrirana je medicinska sestra u Los Angelesu čija je specijalnost hospicijska njega, a ova zdravstvena djelatnica na svojim je kanalima na društvenim mrežama skupila više od milijun pratitelja. Ova 41-godišnjakinja snima video zapise koji objašnjavaju što se događa na kraju ljudskih života, pokušavajući ukloniti negativnost iz procesa smrti i umiranja.

Na svom je YouTube kanalu podijelila šest fenomena koji se događaju pred nečiju smrt, a tome je svjedočila nekoliko puta u hospicijskoj njezi. Objasnila je da se te stvari ne događaju svima, 'ali se događaju dovoljno često da voli ljude educirati o tome'. Prema sestri Julie, ovo je šest stvari na koje treba pripaziti:

Nalet energije: Objašnjavajući da se to događa 'vrlo često', nije sigurna zašto oni koji se približavaju smrti pokazuju nalet energije, iako je pozvala ljude da 'uživaju' u vremenu sa svojim voljenima tijekom njihovih posljednjih dana. ‘Samo uživajte u tome i očekujte da će možda ubrzo nakon toga umrijeti jer to je ono što izaziva terminalnu lucidnost, čini se da će netko vrlo brzo umrijeti, a onda odjednom dobije nalet energije’, objasnila je.

Rekla je da bi pacijenti odjednom bili gladni, ili bi ponovno mogli hodati, odjednom postajući budniji i orijentirani, iako će samo dan ili dva kasnije umrijeti.

Vizije: Sljedeći fenomen Julie je opisala kao 'viziju' dok su na rubu smrti, što je slično halucinacijama. To se može dogoditi tjednima prije smrti, a medicinska sestra priznaje da bi bila skeptična da to nije sama vidjela nekoliko puta. Julie je opet objasnila da se samo morate prilagoditi ako netko ima 'viziju', iako se to može dogoditi i do 'mjesec dana prije smrti'.

Biranje kada će umrijeti: Ovo bi moglo izazvati skepsu, ali Julie kaže da je vidjela ljude kada su 'birali kada će umrijeti'. Objasnila je: ‘Vidjela sam neke ekstremne slučajeve ovoga, ljudi koji samo govore, 'večeras ću umrijeti, znam to, mogu to osjetiti', i oni to i učine. Također neki ljudi čekaju da svi njihovi voljeni dođu i tada umru’.

‘Dodir smrti': Julie je objasnila da se to događa kada netko leži u krevetu i podigne ruku u zrak, gotovo kao da poseže za nekim ili vidi nekoga, a vidjela je neke kako drže ruke podignute dulje vrijeme. ‘To je kao da vide nešto što mi ne vidimo i posežu za nekim koga mi ne možemo vidjeti’, otkrila je medicinska sestra.

'Pogled smrti': To često ide uz ‘dodir smrti’. ‘Tada se fokusiraju na jednu točku, određeni dio sobe, i što god da napravite nećete poremetiti njihov pogled. Ponekad samo gledaju u prazno, a nekada razgovaraju s osobama koje ne vidite. Događa se i da imaju širok osmijeh na licu, kao da ih nešto raduje’.

‘Zajedničko iskustvo smrti’: Medicinska sestra Julie objasnila je: ‘Zajedničko iskustvo smrti je kada netko tko ne umire osjeća ili vidi ili razumije što se događa osobi koja umire. To je kao da vam umiruća osoba daje dojam kroz što prolazi’. Zdravstvena stručnjakinja doduše navela je da ponekad to možda i nije dobro, ovisno o osobi, ali iz svojih iskustava i priča kaže da je to obično pozitivna stvar.

‘Bilo je to kao da mi je ta osoba pružala te osjećaje slobode i radosti i na neki mi način govorila da je dobro i zapravo nisam mogla vjerovati koliko je to nevjerojatno’, objasnila je, ‘U to vrijeme sam bila šokirana, nisam znala što se događa, ali sam shvatila da se to zove zajedničko iskustvo smrti’.

