Apsurdi oko zagrebačkog potresa koji je hrvatsku prijestolnicu zadesio prije više od tri godine sve su veći. I dok se država s pravom hvali da će do kraja lipnja, čini se, potrošiti sav novac koje je dobila od izdašnog europskog Fonda solidarnosti (to je nekih milijardu i tri milijuna eura za zagrebački i petrinjski potres), vlastodršce treba zapitati što će biti sa stradalim zgradama koje nisu ni crkvene ni državne. Hoće li njih progutati surovi i sirovi privatni investitori koji su po Zagrebu već počeli rušiti vrijednu arhitekturu bez ikakvog suvislog odgovora nadležnih inspekcija te gradskih i državnih vlasti? Hoćemo li u samom srcu Zagreba dobiti nekakve superprofitne građevine koje će definitivno nagrditi stari Zagreb, dok će se gradska i državna vlast prepucavati oko prireza oko kojega su zaratili jer premijer Plenković očito želi maknuti opoziciju s čelnih mjesta najvećih hrvatskih gradova.

Pravi primjer za veliku zabrinutost je slučaj tzv. kuće Miletić na Opatovini 11, koja se smjestila u samom srcu starog Zagreba. Kuća je to koja je nekada pripadala i znamenitom intendantu Hrvatskog narodnog kazališta Stjepanu Miletiću, a dominira nad tržnicom Dolac. Jedna je od najvećih zgrada u Skalinskoj ulici, a nalazi se tek koji metar od Radauševe odlične skulpture Petrice Kerempuha, jednog od najvažnijih i najpodcjenjenijih zagrebačkih spomenika. Dakle, njezin smještaj i njezin vanjski izgled spektakularno je važan u urbanističkom i kulturološkom smislu za grad Zagreb i njegovu povijesnu jezgru.

A što je ta kuća Miletić na broju 11 za ministarstvo potpredsjednika Vlade Branka Bačića? Poslovna zgrada za koju su 3. svibnja 2023. godine (dakle tri godine i četrdeset i pet dana nakon potresa) dobili obavijest da postoji opasnost od njezina urušavanja te da zgrada prijeti sigurnosti i zdravlju ljudi i imovini te je treba hitno rušiti. I to bez obzira na to što je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro pod nazivom kuća Miletić, a koja datira još iz 17. stoljeća. Dakle, od 20. ožujka 2020. godine do 2. svibnja 2023. godine kuća Miletić nije bila opasna, nije joj prijetilo urušavanje, a onda eto preokreta. Odjednom od 3. svibnja Bačićevo Ministarstvo dobiva obavijest (valjda anonimnu, kao i u slučaju smjene ravnateljice USKOK-a) i odmah reagira. Kuću Miletić treba rušiti. I pri tome tu staru zgradu naziva poslovnom zgradom u kojoj, eto, nitko ne stanuje. Zar baš nitko?

POVEZANI ČLANCI:

Pa ministar Bačić bi trebao znati da je u kući Miletić od 1948. godine Studentsko kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić. Koje je vlasnik dobrog dijela kuće Miletić, koju se naziva poslovnom zgradom. Dakle u toj zgradi na Opatovini koja ima prelijepo unutarnje dvorište od 1948. godine djeluje kazalište Ivan Goran Kovačić, najstarija sekcija jednog od najvećih amaterskih društava u Hrvatskoj. Kazalište je dvoranu Društva prilagodilo ne samo za pokuse, nego i za izvedbe. Stoga je tu riječ o jednoj od zagrebačkih kazališnih dvorana u kojoj su svojedobno održavane i pjesničke večeri Goranova proljeća (još jedne važne sekcije društva), u kojoj je proslavljen sedamdeset i peti rođendan Vesne Parun i u kojoj su se pjesnički natpjevavali Josip Sever i Ivan Tolj... Pa, ministre Bačiću, kakve su to poslovne namjene? Pa ne prodaje se na Opatovini ni ukrajinska pšenica ni ruski plin. Ni skupi automobili ni švicarski satovi. Tu studenti Sveučilišta u Zagrebu već desetljećima stvaraju umjetnost okupljeni i u čuvenom Akademskom zboru Ivan Goran Kovačić ili u istoimenom Folklornom ansamblu koji je jedan od vodećih u zemlji.

Studentsko kulturno društvo Ivan Goran Kovačić, kojem su početkom devedesetih na silu pokušali mijenjati ime novokomponirani domoljubi (ali im nije uspjelo), od samog je potresa napravilo sve kako bi njihova zgrada (koja ima još dva suvlasnika) ušla u programe rekonstrukcijske obnove koja se financira iz sredstava Europske unije. Ali brus. Nije ušla u taj program rezerviran za crkvenu i državnu imovinu te zgrade javne namjene u vlasništvu lokalne zajednice.

Da zbrka bude potpuna, na ulaznim vratima u zgradu nalazi se žuta naljepnica. A Bačićevo Ministarstvo je vidjelo crvenu. Istina ili privid? Ili poruka svima onima koji nisu Crkva ni država da njihova sudbina uopće ne zanima državnu birokraciju i da mogu sjesti na prvi kamen i plakati. Jer im pomoći od ove države, i to pune tri godine nakon potresa, nema. Građani Zagreba na poticaj inicijative “Zagreb te zove” već danima potpisuju peticiju za spas kuće Miletić. Koju je država zaštitila, iako joj baš država radi o glavi i najveća joj je prijetnja.

>> VIDEO Branko Bačić otkrio da su raspravljali o opozivu