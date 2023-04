Kamioni za izlaz iz zemlje čekaju do 9 sati. Pojačan je promet prema moru i graničnim prijelazima

Promet je pojačan na glavnim cestovnim pravcima, na autocestama u smjeru mora te u smjeru istoka kao i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na izlasku iz Hrvatske, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Pojačan je promet na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb prema moru, A2 Zagreb-Macelj prema Zagrebu i A3 Bregana-Lipovac u smjeru istoka, ali nema većih gužvi i zastoja. Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Ponegdje ima i magle.

U povodu blagdana Uskrsa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5t zabranjen je promet na pojedinim cestama u Istri i priobalju (osim autocesta i DC1): 8. travnja (Velika subota) i 9.travnja (Uskrs) od 15 do 23 sata; 10. travnja (Uskrsni ponedjeljak) od 14 do 23 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Na graničnim prijelazima sa Srbijom Bajakovo (Batrovci) i Tovarnik (Šid) teretna vozila čekaju na izlazu 8 do 9 sati.

VIDEO: Vozačica BMW-a udarila u teretnjak u trogirskoj luci, oboje završili u moru