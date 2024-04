Gradonačelnica na listi za Sabor: 'Bojim se da za neke problemi dolaze tek nakon srijede'

Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot druga je na listi Fokusa i Republike u VI izbornoj jedinici. U studiju Večernji TV-a otkrila je da smatra kako ima šanse za ulazak u Hrvatski sabor. S obzirom na to da je Fokus u javnosti percipiran kao lokalna stranka, otkrila je kako planiraju s lokalne prijeći na nacionalnu razinu.

"U Zagrebačkoj županiji smo izrazito jaki. Od devet gradova, u četiri su naši gradonačelnici. Imamo i općinu Križ. Ovdje smo prepoznati i smatram da radimo izrazito dobar posao. Kada upoznate situaciju na lokalnoj razini, realizirate brojne projekte, to smo mi u Samoboru pokazali. Onda se susretnete i s nekim projektima koje biste voljeli realizirati, ali bez podrške državne razine to nije moguće jer su veliki kapitalni projekti. I to je razlog zašto sam se odlučila kandidirati. Isto tako, kroz rad vidite stvari koje su nametnute s državne razine, a koje ne funkcioniraju. Imamo s prve crte informacije i smatramo da imamo rješenja da se stvari poprave na državnoj razini", opisala je uvodno.

"Često puta imamo situacije da nam se dogodi da nam s državne razine nametnu zakone, da nas na lokalnoj razini nitko ništa ne pita, i samo ih moramo provoditi. Nije u redu, treba biti međusobna suradnja i podrška državne i lokalne razine", istaknula je Škrobot.

Fokus je pregovarao s SDP-om, no naknadno je izašao iz pregovora. Škrobot pojašnjava zašto: "Na kraju je ispalo kao da se samo razgovara o tome tko će imati koje mjesto na listi. Nama je prioritet ipak program i rješenja. Smatramo da se trebalo više pažnje posvetiti da se uskladimo u programu i da nudimo kvalitetna rješenja za probleme".

Ističe kako će izbori biti zanimljivi te tvrdi: "Bojim se da tek, za neke, problemi dolaze nakon srijede. S obzirom na retoriku koja je trenutno u medijskom prostoru, koja mi se uopće ne sviđa, stvaraju se sve veće tenzije. Smatram da se pogrešno koristi medijski prostor, da bi bilo bolje da razgovaramo o rješenjima. Ljudi su zasićeni, dosta im je negative".

"Ovo što se danas događa, smatram da već postaje degutantno. Ljudi postaju zasićeni i to nikako nije dobro. Bojim se da će to biti još gore nakon 17. travnja. Što se tiče nekih očekivanih rezultata za stranku Fokus, mi smo izrazito optimistični zbog povratnih informacija s terena od naših građana", dodaje Škrobot. Upitana na koga misli kada kaže da za neke problemi tek dolaze, kaže: "Za dva sučeljena brda, tako ih mi simbolično nazivamo".

Vezano uz potencijalne koalicije nakon izbora, ističe: "S HDZ-om nećemo, a sve ostale opcije ćemo razmotriti kada vidimo izborne rezultate. Onda ćemo tome moći detaljnije pristupiti tome i donijeti konačnu odluku".

Komentirala je i za što će se najviše zalagati ako uđe u Sabor: "Brinemo o svim dobnim skupinama, gledamo u smjeru poreznih rasterećenja, olakšavanja poslovanja poduzetnicima, privlačenju investicija i to je ono za što ćemo zalagati i na nacionalnoj razini".

