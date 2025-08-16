Govor tijela ne laže: 'Trump je puno obećavao, ali otišao je praznih ruku. I to se jasno vidi u malim pokretima lica'

Tijekom susreta Donalda Trumpa i Vladimira Putina u vojnoj bazi Elmendorf-Richardson na Aljasci, njihova neverbalna komunikacija jasno je pokazala tko ima kontrolu, ispričao je za SkyNews psiholog i stručnjak za govor tijela dr. Peter Collett. Na početku susreta činilo se da su osmijesi iskreni, no po završetku zatvorenog sastanka, Trumpovo lice odavalo je razočaranje zbog izostanka dogovora o Ukrajini.

Tapšanja kao igra moći

Prvo rukovanje pokazalo je mnogo: Putin je prvi pružio ruku, što je izraz entuzijazma. No, tijekom rukovanja dogodilo se čak pet međusobnih tapšanja po ruci. "Vidimo nekoliko tapšanja – prvo Putinovo, koje je bilo prilično suzdržano i manje izražajno od Trumpovih." Trumpova su bila snažnija – znak nadmoći. On je dobio i zadnje tapšanje, što je, prema Collettu, tipično za dominantne ličnosti koje žele imati “posljednju riječ”.

U jednom trenutku Trump dopušta Putinu da ga potapša po ruci. Iako se to na prvi pogled može tumačiti kao gubitak nadmoći, jer Putin stavlja ruku odozgo – što inače simbolizira dominaciju – zapravo se radi o Trumpovom tipičnom triku, objašnjava Collett. „Trump to često koristi jer mu taj položaj omogućava da zategne biceps i privuče sugovornika prema sebi,“ dodaje stručnjak.

Putin dominira u sjedećoj pozi

Dok su sjedili pred kamerama, Putin je širio noge više od Trumpa – tzv. “manspreading” – što se tumači kao fizička demonstracija dominacije. "Vrlo dominantni muškarci imaju tendenciju širiti bedra", kaže Collett. "Usporedimo li Putina i Trumpa, Putin sjedi s puno širom postavljenim nogama, što jasno pokazuje veću dominaciju."

Unatoč manjoj visini, sjedio je uspravno i samouvjereno, dok je Trump djelovao pogrbljeno i zatvoren – što je, prema Collettu, znak psihičkog opterećenja.

Gesta iza leđa – skrivena dominacija

Trump je tijekom kretanja kroz prostoriju stavio ruku iza Putinovih leđa – naizgled pristojna gesta, no zapravo način da preuzme vodstvo. "Izgleda kao čin pristojnosti, ali u stvarnosti je to signal dominacije – osoba koja vodi, pokazuje pravac, vodi drugu osobu kroz prostor", tvrdi Collett. "Točno to vidimo – Trump stavlja ruku iza Putina i vodi ga kroz sljedeću fazu sastanka."

Osmijesi i frustracija

U početku su osmijesi djelovali iskreno. "Zanimljiv je intenzitet tih osmijeha – iako je riječ o ozbiljnom, gotovo mračnom događaju, obojica pokazuju zadovoljstvo – ne samo što se sastaju, već i zbog samog događaja." Osmijesi su bili iskreni jer su se "razvili prirodno" i uključivali su obje strane lica. "Vidimo aktivaciju malih mišića oko očiju – to je dobar znak stvarnog zadovoljstva."

Kasnije, tijekom tiskovne konferencije, Trump se koristio neiskrenim, “foto-isklesanim” osmijehom, što je odavalo njegovo nezadovoljstvo ishodom, kaže Collett.

Pogled u stranu i zategnuta usta

Nakon neuspješnih pregovora, Trump je izbjegavao Putinov pogled – pokušaj psihološke dominacije, ali i obrambeni mehanizam. "Trump nije uspio izvući ustupke koje je mogao predstaviti američkoj javnosti i svijetu kao postignuće. Okreće pogled jer ne želi gledati osobu koja mu to nije dala."

Zategnute usne i napeta čeljust pokazivali su samokontrolu, ali i ranjivost. "Političari često koriste taj izraz jer žele djelovati odlučno", kaže Collett. No napetost u bradi je "zanimljiv indikator. Gotovo kao da podsvjesno očekuju udarac u bradu. Kad političari tako drže usta, često je to znak da se osjećaju ranjivo – kao da se moraju zaštititi", tvrdi stručnjak. "A to je i moj zaključak – Trump je puno obećavao, ali otišao je praznih ruku. I to se jasno vidi u tim malim pokretima lica."